Termoscanner e protocolli Covid anche al cimitero di Ururi

URURI. Per l’Ognissanti e il due novembre, giorno della commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Ururi resta regolarmente aperto. Tuttavia, essendo in un periodo di pandemia, è d’obbligo, invitare tutta la cittadinanza che intende recarsi in cimitero per pregare i propri cari estinti ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme anti-Covid e soprattutto a suddividere le visite ai defunti anche nei giorni antecedenti al due novembre al fine di evitare pericolosi assembramenti potenzialmente rischiosi.

Nel giorno della ricorrenza del ricordo dei defunti, sarà predisposto, all’ingresso del cimitero comunale, un check-in per la rilevazione della temperatura corporea e all’interno, sarà predisposto un servizio di controllo per garantire le misure anti-Covid emanate dal governo.

Lo annuncia il sindaco Raffaele Primiani auspicando la massima collaborazione della cittadinanza in un periodo estremamente difficile per tutti che va, purtroppo, ad impattare anche in alcune delle abitudini più radicate come le visite ai cimiteri nella ricorrenza della commemorazione dei defunti.