«A Termoli ci vuole altra postazione di 118»

TERMOLI. Si accende ancora il riflettore sull’esigenza di potenziare la rete di emergenza sanitaria sul territorio. Di ieri la nostra pubblicazione riferita a un episodio avvenuto a Termoli, di oggi l’appello del patologo clinico Giancarlo Totaro.

«A Termoli, come detto da molto tempo, serve la seconda postazione del 118 come Campobasso.

Se questo era vero in era pre-Covid adesso diventa irrinunciabile prima che si verifichino episodi di mala sanità che sono dietro l'angolo in queste condizioni.

Il 118 di Termoli è storicamente quello con un maggior numero di chiamate ed interventi tra le tutte le Uot della regione compresa Campobasso.

Eppure l'unica coniugazione che si usa continua ad essere quella di non tenere nella giusta considerazione i suoi carichi di lavoro ai quali con il Covid si aggiungono anche i trasporti verso il Cardarelli di Campobasso lunga una strada, la Bifernina, che definire disastrata è un eufemismo.

Mentre a Campobasso, con 2 ambulanze e minori interventi per singola Uot trasferire un paziente in ospedale richiede pochi minuti, trasferire invece un paziente da Termoli a Campobasso può richiedere ore, anzi senza meno sono necessarie ore, ore nelle quali il servizio a Termoli viene a mancare ed il sevizio è vicariato dalle altre postazioni 118 del basso Molise con un pericoloso allungamento dei tempi di intervento.

Tutto questo nonostante il 118 Termoli ha storicamente il più alto numero di interventi della regione anche in tempi normali.

Definire quindi potenzialmente pericolosa questa situazione sta nell'ordine delle cose, ma la cosa che convince ancor meno che come al solito ci sono discrepanze di considerazione per il basso Molise rispetto a Campobasso.

Inoltre si lancia un pubblico appello a tutti i colleghi in possesso dei titoli per l'emergenza ad aderire alle richieste di personale medico per il 118, perché purtroppo molti colleghi continuano in questi giorni a lasciare il 118 per altri servizi con una allarmante vuoto di titolari nel servizio e la cosa non meraviglia nessuno viste le premesse.

Se tutti questi medici stanno lasciando il 118 forse non sarebbe il caso di porsi qualche domanda sulle ragioni ed ancor meglio sarebbe non sarebbe giusto dare delle risposte? Il trasporto dei malati Covid dovrebbe avvenire con una postazione dedicata e non sottrarla al territorio basso molisano termolese già al massimo della produttività.

Anche perché trasportare un paziente Covid al Cardarelli non è una emergenza tempo dipendente in condizioni normali, quindi l’Asrem sarebbe giusto che attrezzasse un servizio programmato e dedicato per il trasporto di questi pazienti presso il centro Covid di Campobasso.

Termoli non deve più rimanere senza ambulanza e personale medico perché questi sono impegnati in un servizio di trasferimento, ed eventuali pazienti in codice rosso, compresi gli incidenti, devono attendere l'arrivo delle ambulanze da Larino, Montenero o addirittura Castelmauro».