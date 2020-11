Affluenza non alta al cimitero, pochi gli spostamenti dall'hinterland Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ricorrenza di Ognissanti, giorno festivo in calendario, ma neutralizzato, di fatto, dalla domenica che vi si è andata a sovrapporre. Un ponte a metà, insomma. Ma in tempi di Covid è chiaramente tutt'altra cosa.

Affluenza non altissima al cimitero di Termoli, che comunque era stato messo in sicurezza, oltre che ripristinato nel massimo decoro, in vista delle festività novembrine, con volontari della Croce Rossa a fare da steward e protocolli anti-contagio.

Abbiamo interpellato la Dr Multiservice, che cura la gestione del camposanto e è stato riferito che tutto è andato per il meglio. «I visitatori sono stati corretti e rispettosi delle precauzioni previste per il Covid».