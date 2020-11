Limitazioni orarie e negli spostamenti con lockdown mirati, scelta politica sul Dpcm

TERMOLI. Il nuovo Dpcm arriverà dopo la ricorrenza della commemorazione dei defunti ed è molto atteso, non solo dalle categorie, ma anche dalla cittadinanza. Dopo 5 mesi, da quell'inizio di giugno che segnò di nuovo il ritorno alla libertà anche per gli spostamenti tra regioni, dovrebbero essere introdotte dal Governo nuove limitazioni, per cercare di abbassare una curva epidemiologica che si è innalzata di brutto e che nel solo mese di ottobre ha visto aumentare di 6 volte il numero dei positivi attuali.

Un quadro interessante di quelle che potranno essere le scelte dell'Esecutivo giallo-rosso è stato offerto ieri sera alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa, dal presidente del Consiglio superiore della sanità, Franco Locatelli, che ha escluso un lockdown generalizzato, parlando di un'analisi specifica dei diversi contesti regionali, anche sulla disponibilità di posti letto nell'area medica e nella Terapia intensiva.

E' questa la base della riflessione politica condotta assieme al premier Conte, col supporto del Cts, presenti anche i Ministri Speranza e Boccia.

Locatelli ha evidenziato come sia fondamentale tornare a uno spirito di coesione nazionale, come quello che permise di uscire dalla prima ondata.

Il nuovo provvedimento sarà assunto senza che si potranno ancora conoscere gli esiti dell'attuale Dpcm in vigore, che i primi effetti li vedrà manifestare all'inizio della prossima settimana, e quelli ancora più evidenti tra una quindicina di giorni. Locatelli, inoltre, ha escluso che sia la scuola il focolaio della seconda ondata di Covid-19 in Italia. Secondo i loro studi, il 3,8% dei contagi si trasmette in ambito scolastico, ma non ha affrontato il nodo dei trasporti.

Dunque, cosa attenderci? Locatelli ha detto di superare il concetto di coprifuoco, parola che piace davvero a pochi, per orientarsi su lockdown mirati, abbinati alla limitazione degli spostamenti.

Ultimo capitolo, quello sui vaccini: 11 gli studi prossimi al traguardo della registrazione scientifica, che aprirà poi la strada alla distribuzione, ma è parso di capire che ci vorranno ancora settimane e l'obiettivo del dicembre 2020 per la somministrazione anche in Italia è difficile da realizzarsi.