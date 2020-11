Dalla spagnola al coronavirus: il ricordo e la speranza a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Sulla Solennità di Tutti i Santi 2020, il papa ci ha invitati alla speranza: “…la Chiesa ci invita a riflettere sulla grande speranza, che si fonda sulla risurrezione di Cristo: Cristo è risorto e anche noi saremo con Lui».

Lo ha sottolineato il parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia.

«I Santi e i Beati sono i testimoni più autorevoli della speranza cristiana, perché l’hanno vissuta in pienezza nella loro esistenza, tra gioie e sofferenze, attuando le Beatitudini che Gesù ha predicato e che oggi risuonano nella Liturgia (cfr Mt 5,1-12a). Le Beatitudini evangeliche, infatti, sono la via della santità. …”.

Un poeta di fine 1800, Charles Peguy, così descrive la speranza: “la speranza, dice Dio, ecco quello che mi stupisce.

Me stesso. Questo è stupefacente.

Che quei poveri figli vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina.

Che vedano come vanno le cose oggi e che credano che andrà meglio domattina.

Questo è stupefacente ed è proprio la più grande meraviglia della nostra grazia.

E io stesso ne sono stupito.

E bisogna che la mia grazia sia in effetti di una forza incredibile.

E che sgorghi da una fonte e come un fiume inesauribile.

Da quella prima volta che sgorgò e da sempre che sgorga.

Perché le mie tre virtù, dice Dio.

Le tre virtù mie creature.

Sono esse stesse come le mie altre creature.

Della razza degli uomini.

La Fede è una Sposa fedele.

La Carità è una Madre.

La Speranza è una bambina da nulla.

Che è venuta al mondo il giorno di Natale dell’anno scorso.

Che gioca ancora con babbo Gennaio.

Eppure è questa bambina che traverserà i mondi.

Questa bambina da nulla.

Lei sola, portando le altre, che traverserà i mondi compiuti.

Come la stella ha guidato i tre re fin dal fondo dell’Oriente.

Verso la culla di mio figlio.

Così una fiamma tremante.

Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi.

Una fiamma bucherà delle tenebre eterne...

La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche...

E’ lei, quella piccina, che trascina tutto...

la bambina Speranza

Non risparmia mai nulla”.

Siamo spaventati, resi immobili eppure abbiamo bisogno della “bambina speranza” che ci aiuta a correre.

Questa pandemia che sembra non voler finire mai ci rende immobili, eppure in fondo al nostro cuore, sappiamo che abbiamo bisogno di gettare già il nostro cuore oltre ogni evidenza. La scienza, il progresso, il cammino in avanti dell’umanità ci aiutano a sperare, basta guardare la storia e troviamo spazi certi di speranza.

Era il 1918, la grande guerra era agli sgoccioli e già esplodeva un’altra calamità! Una pandemia! La spagnola! Il solo nome fa ancora rabbrividire!

Secondo il registro dei morti della parrocchia di San Martino in Pensilis, la spagnola fece le sue prime vittime in paese l’11 settembre ma fu nel mese di ottobre che toccò il picco.

All’epoca lo spazio urbano di San Martino in Pensilis consisteva in “Mezzaterra” e poco più.

Dal 1 al 31 ottobre 1918 a San Martino in Pensilis, in un piccolo borgo, ci furono 138 morti e di essi, 80 avevano un’età compresa tra 0 e 15 anni!

Non oso immaginare lo sconforto, la paura, e tutto quanto passava nel cuore di ogni singolo abitante della nostra bella comunità!

Probabilmente, le mamme avevano finito le lacrime!

Come in tutti i nostri borghi, a Mezzaterrra le case sono attaccate e gli uni sentivano e condividevano le lacrime degli altri in un unico pianto. Un unico, lungo Venerdi Santo!

Eppure, l’alba di un nuovo giorno, arrivò. L’alba del 20 novembre, probabilmente fu salutata come il mattino di una Pasqua ormai insperata ma agognata!

La spagnola fu debellata e più forti di prima, abbiamo ripreso il nostro quotidiano.

Come i nostri amati buoi, a volte al passo altre di corsa sempre in cammino.

A oggi questa pandemia che ci attanaglia, nella nostra comunità, pur facendosi vedere, non ha falcidiato come la spagnola!

Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare la nostra parte in questa guerra, dobbiamo adottare comportamenti responsabili, dobbiamo fidarci, non dobbiamo dimenticare le parti dell’Italia e del mondo intero dove il Covid-19 sta seminando lutti e dolori e anche per loro dobbiamo sperare!

Andiamo avanti! Il giorno in cui tutto questo finirà, deve trovarci pronti, come i nostri padri, come le nostre madri, a ripartire con più forza, con più tenacia, con più voglia di vivere».