Addio a un mattatore, Gigi Proietti se ne va nel giorno del suo 80esimo compleanno

TERMOLI. Se n'è andato come solo i grandissimi sanno fare, con un colpo di scena, di teatro amerebbe lui: nel giorno del suo 80esimo compleanno: addio a Gigi Proietti.

«Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di 'A me gli occhi, please'.

'Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie', fanno sapere i parenti» (Fonte Ansa.it).



Una vita dedicata al mondo dello spettacolo, ma non solo nei ruoli di attore e regista, doppiatore, anche quella di grande scopritore di talenti, col suo inimitabile Laboratorio, che ha portato tanti altri attori alla ribalta.

Molte le sue performance indimenticabili, col picco di popolarità raggiunto con una fiction che dalla metà degli anni Novanta ha avuto audience paragonabili a quelle della Piovra prima e che solo Montalbano ha provato ad avvicinare: Il Maresciallo Rocca. Ma la carriera è davvero immensa, difficile riproporre tutto quello che ha fatto e come amava definirli, erano i suoi "Cavalli di battaglia".