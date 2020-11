Tribunale di Larino e Procura, le norme anti-Covid decise dai magistrati Russo e Ginefra

LARINO. L’emergenza epidemiologica si aggrava, anche se nel basso Molise si resta su livelli ancora gestibili, a differenza del resto della regione, ma proprio attività come quella giudiziaria, non possono non prendere in considerazione ulteriori misure precauzionali e così, a Larino, sia il presidente Michele Russo che la Procuratrice Isabella Ginefra, hanno sottoscritto un documento che punta alla gestione in sicurezza del palazzo di giustizia di piazza del Popolo.

«Ritenuto necessario richiamare l’attenzione del personale di magistratura e amministrativo tutto sulla fondamentale importanza, quale misura di contrasto alla pandemia Covid-19, di aerare sistematicamente tutti i locali del Palazzo di Giustizia al fine di ridurre il pericolo di propagazione del virus attraverso il cosiddetto “aerosol”, rispetto al quale anche l’uso corretto della mascherina e il distanziamento fisico possono rivelarsi, da soli, insufficienti ad impedire il contagio; dispongono a integrazione dei provvedimenti in essere, che durante l'intero arco della giornata lavorativa e comunque fino al termine delle udienze tutti i locali del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace nonché della Procura della Repubblica, quarto e quinto piano, tutte le stanze e gli atri siano costantemente aerati, mediante l’apertura di almeno due finestre o una porta e una finestra per ogni stanza o aula e di due finestre per ciascun atrio, in modo tale da creare in ogni ambiente un afflusso di aria esterna sufficiente a garantire un adeguato ricambio d’aria.

Per i piani primo, secondo e terzo il servizio sarà assolto dagli ausiliari, dagli operatori e dai conducenti, i quali opereranno sotto la direzione e il coordinamento dei funzionari giudiziari Adriana Tempesta e Giampiero Auriemma, ciascuno per il piano in cui è ubicata la sua postazione di lavoro ed entrambi per il piano primo. I predetti Funzionari individueranno di comune accordo, sulla base di un’equa rotazione, le unità di svolta in volta incaricate delle operazioni di apertura da eseguire al piano primo, mentre le degli altri due piani saranno svolte dalle unità del piano.

Per il piano terra il servizio sarà assolto: dall’ausiliario Enzo Bacca sotto la direzione e il coordinamento del direttore Giovanni Inghilterra, quanto ai locali dell’Ufficio del Giudice di Pace; dal personale di vigilanza armata, quanto all’atrio di ingresso del palazzo di Giustizia; dal personale Unep individuato dal Funzionario dirigente Unep Maria Teresa Flocco, quanto ai locali dell’Unep. Per l'Ufficio del Giudice di Pace di Termoli il servizio sarà assolto dalle unità con profilo di ausiliario e operatore o equivalenti ovvero, in mancanza, dalle unità con profilo immediatamente superiore, e sarà diretto e coordinato dai due Funzionari.

Per l’Ufficio di Procura il servizio sarà assolto: al quarto piano per l'atrio dal conducente Roberto Rispoli, nelle singole stanze dai magistrati e dal personale che vi lavora sotto il coordinamento del Funzionario giudiziario Rosaria Paulucci; al quinto piano sarà assolto dai singoli magistrati onorari e personale di Pg sotto il coordinamento del maresciallo maggiore Antonio Pipoli, appartenente alla sezione di Pg Aliquota Carabinieri; per l'Ufficio Cit il servizio sarà assicurato sotto il coordinamento del luogotenente Salvatore Ferro; al primo piano per l'Ufficio del Casellario il servizio sarà assolto da1l’assistente giudiziario Marilina Divito sotto il coordinamento di Nicoletta Sorella. Il presente provvedimento sarà comunicato ai magistrati e al personale amministrativo addetti al Tribunale Ordinario di Larino, agli Uffici del Giudice di Pace di Larino e Termoli, alla Procura della Repubblica, al personale di vigilanza armata, al Consiglio de1l'Ordine degli avvocati di Larino, alle Rsu e alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl».