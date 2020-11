Medico di base positivo con studio a Rotello, l'avviso del sindaco Miniello

ROTELLO. Il sindaco di Rotello, Michele Miniello, ha diramato un nuovo avviso pubblico sul contagio da Covid-19 di un medico di base di Larino che ha lo studio anche in paese.

«Si avvisa la cittadinanza che, chiunque abbia avuto contatti con il medico di medicina generale ed i suoi familiari risultati positivi al Covid-19, dovrà rimanere a casa in isolamento fiduciario, fino a quando l’Asrem non procederà ad effettuare i tamponi (inizio prossima settimana). Un familiare del medico, con la collaborazione dell’Asrem, fornirà tutti i nominativi delle persone che hanno avuto contatti con loro. Si raccomanda vivamente di non creare inutili allarmismi. Si coglie l’occasione per ricordare a tutta la cittadinanza di rispettare rigorosamente le norme previste dal Dpcm”.