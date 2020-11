TERMOLI. Il mese di novembre è appena iniziato, ma l’autunno ormai inoltrato sta lasciando ampio spazio a temperature miti e caldo sole. Sulla costa la giornata dedicata ai defunti non ha deluso le aspettative: mentre l’inizio di mattinata è stata dedicata alla visita ai propri cari sepolti al cimitero, il resto del tempo lo si è trascorso sui Lungomari della città.

E così, mentre il Governo si prepara a varare un nuovo dpcm che limiterà nuovamente la mobilità e gli orari da trascorrere all’aria aperta, nel tentativo di fermare l’avanzata dei contagi da Covid-19, in moltissimi hanno approfittato della splendida giornata per scendere in spiaggia.

Cani, bambini, giovani ed anziani si sono dati appuntamento sulla battigia: c’è chi ha preferito un abbigliamento più pesante e chi, invece, ha scelto di indossare il costume, rifiutando l’idea di doverlo mettere via, e si è immerso in mare. Il caldo sole, l’acqua cristallina color diamante grazie ai riflessi del sole, anche se leggermente fredda, sono stati un richiamo irresistibile.