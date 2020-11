TERMOLI. Tanti, se non tutti, gli italiani che sono rimasti colpiti dalla morte di Gigi Proietti nel giorno del suo 80esimo compleanno. Tanto era vasta la sua popolarità, superata solo dalla sua incomparabile bravura, almeno nei contemporanei.

A Termoli, una coppia, l'insegnante Christian Ronzullo, dell'istituto comprensivo di Campomarino, e la moglie, maestra d'asilo, Livia De Santis, hanno prestato scrittura e voce per un monologo breve che fosse un omaggio e in tributo al "Maresciallo Rocca", per citare uno dei ruoli di massima notorietà, lui ha la passione per la scrittura e ha una vena poetica. Lei, dispensa un accento semi-romano, si chiama Livia, basta la parola.

Il testo del monologo:

Se nasco e se muoio nello stesso giorno, nella giornata dedicata ai morti, posso di che è na mandrakata? 😁

Mi avvio lesto e mesto verso er cancello del Paradiso. E li m' aspetta S. Pietro che me dice:

"A Madrake pure su questo dovevi gioca'. Tu dovevi morì ieri il giorno d'ogni Santi". E io gli risposi..

A San Pie' sai com'è, non volevo offendere nessuno, ben che meno il Padre Eterno. Visto che ormai mi ero avvicinato a gli ottant'anni, num m' annava de morì un giorno dispari. E poi, io, esser ricordato nella giornata di tutti i Santi.. Si, quello me sembrava troppo. E vero nella vita chi dona un sorriso al prossimo si può considerare anche santo, ma a San Pie', ti immagini a Roma l'anno prossimo, mentre er Papa diceva la messa e gl' è veniva in mente a qualcuno la barzelletta der cavaliere nero, sai che risate.

Io invece ho preferito lasciare il palcoscenico della terra, il giorno della mia nascita, il giorno del ricordo dei defunti. Così se a qualcuno gli viene in mente na barzelletta delle mie, può sempre di " quel figlio de na Mi... di mandrake m' ha regalato na risata, e il ricordo della morte diventa meno malinconico e magari gli viene in mente che la vita va' vissuta con il sorriso, magari a 32 denti come il mio😉, a San Pie' " A me me piace"..

E San Pietro "Ah te, te piace? Come quando hai fatto la pubblicità del caffè. Daje mandrake n'amoci a fa' un caffettino.

E così "tomo tomo, cacchio cacchio" come diceva il grande Totò, entrai in paradiso, abbracciato a San Pietro.😁😉.