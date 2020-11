Ragazzo positivo all'Industriale, ma classe in Dad: qualche genitore fa polemica

TERMOLI. Tam-tam social su WhatsApp nella mattinata di oggi su un presunto caso di Covid-19 all'istituto tecnico di Termoli "Ettore Majorana". Riguarda un alunno comunque assente dalla scorsa settimana, precisamente dal 27 ottobre.

C'era chi invocava dei provvedimenti, ma con la didattica a distanza già attivata in quella classe, non è stato necessario. Il ragazzo è in isolamento. Tuttavia, questo evidenzia il nervosismo che serpeggia nelle famiglie, uno dei motivi che spingono il Governo a portare la Dad al 100% col prossimo e ormai vicino Dpcm. Il tampone sarebbe risultato positivo già nella giornata di venerdì scorso.

Invocate da chi polemizza anche la sanificazione e il controllo sugli altri ragazzi, a prescindere dall'attivazione precedente della Didattica a distanza per la classe di appartenenza.