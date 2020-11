Cluster Covid a scuola, parla il sindaco Puchetti

LARINO. Era atteso il post del sindaco di Larino, Pino Puchetti, dopo il cluster Covid esploso a scuola.

«Si comunica che oggi a Larino sono stati riscontrati 15 nuovi casi positivi. Tutti sono collegati all'insegnante della classe 5 B della primaria Rosano. 12 sono i ragazzi della suddetta classe, gli altri 3 sono familiari dell'insegnante. Di concerto con il dirigente scolastico Antonio Vesce, si è decisa la chiusura fino a data da destinarsi dell'omnicomprensivo (scuola dell'infanzia, primaria e secondari di primo grado). Nel pomeriggio, come di consueto si è tenuta la riunione del centro operativo comunale.

Nel corso della riunione, d'intesa con tutte le forze dell'ordine operanti in città, si è stabilito di implementare i controlli in città specie nei confronti dei ragazzi, e comunque nei confronti di tutti coloro che non utilizzano i dispositivi di protezione personale. Per quanto riguarda le famiglie dei nuovi soggetti positivi saranno avvisate da parte dell'Azienda sanitaria regionale. Le stesse saranno sottoposte a tampone trascorso il decimo giorno da quando il nuovo positivo avrà effettuato il tampone di controllo. Invito, tutti i familiari conviventi e le persone che hanno avuto contatti diretti con quest'ultimi, a rimanere a casa in isolamento fiduciario e segnalarsi immediatamente al Dipartimento di Prevenzione, per tramite dei medici di base, qualora emergano sintomi riconducili al Covid-19. Infine sempre nel corso della riunione del Coc si è stabilito che già da domani le famiglie con soggetti positivi saranno contattate dal Comune per acquisire informazioni in relazione ai loro bisogni sia relativi alla spesa quotidiana sia per l'eventuale bisogno di farmaci.

A tutti i ragazzi e alle loro famiglie tutta la nostra solidarietà e l'augurio di mettersi presto alle spalle questa esperienza».