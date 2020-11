Comportamenti poco responsabili dei giovani redarguiti dalla sindaca Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. Comportamenti poco responsabili dei giovani redarguiti dalla sindaca Simona Contucci a Montenero di Bisaccia.

«Informo che oggi abbiamo ricevuto comunicazione di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Si tratta di una persona per la quale si sta già procedendo alla ricostruzione della catena dei contatti.

In attesa delle imminenti decisioni del Governo in merito a nuove restrizioni, invito i cittadini più anziani ad evitare contatti stretti con persone non conviventi e sollecito i più giovani al rispetto delle prescrizioni anti-Covid, oltre che a un maggiore senso di responsabilità: questa mattina, infatti, gli operatori ecologici hanno dovuto svolgere un surplus di lavoro per ripulire i residui, sparsi ovunque nelle zone adiacenti alla piazza centrale del nostro paese, di una serata di bagordi.

Seppur in presenza di un'emergenza sanitaria conclamata, che richiederebbe un'attenzione massima nei rapporti interpersonali, registro ancora una certa noncuranza nei confronti di questa pandemia e nei confronti delle regole di civile convivenza. Ripeto ancora ai nostri ragazzi: siate responsabili.

Concludo con una comunicazione inerente la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, infatti, la consueta cerimonia che si svolge ogni anno ai piedi del Monumento in Piazza della Libertà, sarà annullata: in accordo con le Forze dell'Ordine, abbiamo deciso di procedere esclusivamente alla deposizione della corona d'alloro per commemorare i Caduti».