Dopo i recenti furti più vigilanza effettiva al Cosib in attesa della videosorveglianza

TERMOLI. Il furto ingente di cavi di ramo compiuto settimane fa al Cosib ha riproposto in agenda il dilemma della videosorveglianza, anche in questa fase di attesa rispetto alla nuova governance consortile, che a dovrebbe essere eletta a breve.

A proposito, dopo la fumata grigia del 22 ottobre, col rinvio dell’assemblea del Consiglio generale, nessuna nuova quanto alla rinnovata convocazione. Intanto, la struttura ha ritenuto di ampliare la vigilanza effettiva del perimetro Cosib, attraverso le guardie giurate, «considerati i recenti furti subiti dal consorzio e ravvisata l’esigenza di potenziare il servizio di vigilanza già attivo presso alcuni impianti consortili; considerato, altresì, che è allo studio dell’Ente un Sistema di sorveglianza attiva dell’area e che, nelle more del perfezionamento dell’istruttoria e della decisione del Comitato Direttivo, è opportune non interrompere il servizio di vigilanza già in essere – si legge nella determina che estende l’operatività dell’Istituto di Vigilanza Privata Città di Termoli – per implementare la ronda notturna presso gli impianti consortili fino al 6 dicembre prossimo.

La segnaletica del Cosib sulle telecamere è presente da illo tempore, ma appare più come spaventapasseri che come sistema capace di filmare ciò che avviene entro il perimetro consortile. Nello scorso autunno, dopo aver subito un furto, un imprenditore si è preso la briga di scrivere ai vertici del Consorzio, chiedendo lumi sul progetto di videosorveglianza. Il presidente Gianfranco Cammilleri alla fine dell'ottobre 2019 riferì che dopo la missiva datata 20 ottobre 2016 e indirizzata a ben 106 aziende insediate, sulla specifica richiesta di manifestazione di interesse all'organizzazione di uno specifico servizio di vigilanza e di presidio della zona industriale, solo 16 avevano risposto, con 13 adesione e 3 dinieghi. Una risposta blandissima, che indusse l'ente a registrare una carenza di interesse per quella iniziativa.

Lo stesso Cammilleri evidenzia che stante quel sondaggio, con l'esito così negativo, il Cosib ha dovuto giocoforza, addivenire alla conclusione di non impegnare ulteriori risorse per ripristinare il servizio di videosorveglianza in avaria. «Nel precisare che ciascuna azienda è tenuta a organizzare, come meglio ritiene, la sicurezza della sua proprietà, si palesa che il Consorzio si sta, comunque, adoperando allo scopo, per integrare i sistemi privati con un sistema di videosorveglianza di area, al momento in fase di progettazione». Ora pare che questo percorso sia arriva a compimento.