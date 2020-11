Il virus minaccia anche i giovani

TERMOLI. Televisione, radio e giornali da più di un mese hanno concentrato i loro programmi sul Covid19, il virus che sta sconvolgendo la nostra vita e contro il quale possono aiutarci soltanto la scrupolosa osservanza delle norme che impongono mascherina, distanza sociale e prudenza. Non di certo la spavalderia degli studenti, in particolare di quelli che viaggiavano per raggiungere sedi scolastiche e che da alcuni giorni viaggiano assai meno o non viaggiano affatto, a seguito delle prudenti decisioni assunte dai Dirigenti scolastici.

Entrando nel merito sappiamo che la nostra Città è sede di un polo industriale nelle cui fabbriche si entra e si esce con il mezzo di protezione sul volto, ma è anche centro scolastico e centro commerciale. Dai pullman scende a Termoli gente prove-niente da varie località e scendevano al mattino, fino a pochi giorni fa, anche gli studenti, molti dei quali viaggiavano assembrati come sardine in scatola. Se quasi tutti gli adulti, consapevoli del pericolo in agguato indossano la mascherina nei luoghi di lavoro e in strada, la stragrande maggioranza degli studenti -che giovedì della scorsa settimana hanno allegramente invaso il Centro, a seguito di uno sciopero, bighellonandovi felicemente e a volto scoperto- nella circostanza hanno dimostrato che per loro questo tipo di protezione più che un obbligo è un ‘optional’.

In un’aula scolastica un tale comportamento poteva essere molto pericoloso perché avrebbe potuto contribuire a incrementare la diffusione di un virus inarrestabile e letale.

Con riferimento all’accaduto si impone una riflessione. Se la maggior parte de-gli studenti che frequentano le Scuole superiori della nostra Città vi arrivavano con i pullman, è ragionevole ritenere che là dove c’era un gruppetto di giovani più di qualcuno ha ritenuto la mascherina un accessorio o un ostacolo alla sua prorompente vitalità. Violando la norma non sa o non si rende conto che la presenza di un portatore asintomatico costituisce un potenziale pericolo: questi, infatti, può tra-smettere il virus a chiunque gli stia vicino e al tempo stesso chiunque si priva del mezzo di difesa corre il rischio di essere infettato.

La diversa organizzazione delle singole Scuole superiori, didattica a distanza e frequenza alternata per classi, è dunque una saggia e opportuna risposta alla sfida del Covid19: essa infatti tutela gli studenti, così come tutela il personale che opera all’interno di ciascuna di esse.

I consolidati cambiamenti dei giovani e l’avversione che molti di essi palesano verso le regole fanno presumere che se le Scuole fossero rimaste aperte non sarebbe mancato chi si sarebbe messo a giocare con la mascherina facendone un metti e levi, o non l’avrebbe indossata affatto, neppure dietro il ripetuto invito del professore.

L’auspicio è che essi, guidati dai genitori, indossino la mascherina per le seguenti ragioni: rispettare la norma; non mettere a rischio la salute degli altri, genitori compresi; proteggere chi, dimenticando di essere un perdente contro il pericolosissimo e invisibile nemico, vede nella mascherina una imposizione che mette dei limiti alla sua libertà.

Civis