Il turismo non è sempre cultura

TERMOLI. Ci scrive una nostra lettrice per evidenziare uno spiacevole episodio avvenuto in una località dell'entroterra del Molise, dove dalla costa lei si era spostata per trascorrere una giornata diversa.

«Gentilissima redazione, sono a scriverle per testimoniare un increscioso episodio di cui ieri sono stata testimone. All'ingresso di un famoso agriturismo situato nel cuore del territorio pentro, dove le quercie e i cavalli la fanno da padrona in uno scenario tra i più belli del nostro territorio, si è consumata una scena poco edificante.

Mi prevedeva una coppia con al guinzaglio un barboncino, quando alla destra dell'ingresso un cane di grossa taglia, libero, di proprietà del titolare dell'attività, si scagliava sul cagnolino mordendolo con ferocia in più punti. Solo la prontezza ed il coraggio del proprietario del barboncino è riuscita a salvarlo da morte certa. Sono sicura che se ci fosse stato un bambino piccolo avrebbe subito la stessa sorte. Niente scuse dal proprietario, anzi maleducazione e tracotanza. Mi chiedo e se l'episodio fosse successo a persone non molisane....

Mi sento di dire che prima di fare nostro il paradigma di qualche nostro consigliere: "Turismo è Cultura", che la cultura è personale, e che, nel nostro territorio il turismo spesso è solo fare soldi.

Una vostra affezionata lettrice