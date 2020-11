Parte il servizio di sostegno alla genitorialità nell'Ambito sociale di Larino

TERMOLI. Da ieri la Kairos Cooperativa Sociale onlus di Termoli ha avviato la gestione di un servizio di sostegno alla genitorialità e di rinforzo ai fini REI/RdC dell’ATS di Larino.

Il Servizio sarà assicurato a tutto il territorio di competenza e, nello specifico, a quello comprendente i comuni associati di Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano ed Ururi.

Un’equipe multidisciplinare coordinata da Nicola Malorni, psicologo analista per infanzia e adolescenza, garantirá la presa in carico di minorenni e dei loro nuclei familiari in condizioni di disagio socio-ambientale ed educativo segnalati per il periodo compreso tra il 1 novembre 2020 e il 31 ottobre 2021, e nello specifico le azioni saranno volte ad assicurare la realizzazione in forma integrata/multidimensionale con il Servizio Sociale Professionale territoriale e/o con i servizi sanitari distrettuali competenti per area di intervento quali il Consultorio Familiare (CF) e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI).

Le azioni saranno indirizzate nello specifico a tutti i minorenni inseriti in nuclei familiari multiproblematici e/o vittime di violenza e/o a rischio di istituzionalizzazione o istituzionalizzati o collocati in affidamento familiare e/o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.