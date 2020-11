Criptovalute: ecco cosa sapere nel 2020

TERMOLI. Tutti si ricorderanno ancora oggi il boom di Bitcoin, avvenuto pochissimi anni fa, quando la quotazione della criptovaluta schizzarono e, dal valere qualche centinaia di dollari, hanno presto oltrepassato la soglia dei 20.000 dollari.

Sin da allora sono in tantissimi a voler fare investimenti sulle criptovalute, ma in pochi hanno veramente chiaro cosa queste siano effettivamente, o come funzionino.

Noi della redazione pensiamo però che per poter cominciare a investire in questa nuova forma di intendere la moneta, ci sia bisogno di conoscere un minimo l'argomento e vogliamo perciò dare un'infarinatura generale ai nostri lettori, in modo che essi, alla fine dell'articolo, avranno un po' più chiaro l'argomento e saranno allo stesso tempo pronti a poter investire in una cryptocurrency.

Investimenti sulle criptovalute e la loro origine: i Bitcoin

Se siamo interessati negli investimenti sulle criptovalute, la prima cosa da dover analizzare è la nascita e il funzionamento di Bitcoin, criptovaluta trainante di tutte le altre e alla base dell'evoluzione delle stesse nel mercato finanziario.

Conosciute col simbolo: ₿ (codice: BTC o XBT), Bitcoin è stata la prima del suo genere e ha coniato da sola il termine criptovaluta. Bitcoin altro non è che un nuovo sistema di pagamento creato dal famoso, nonché misterioso, inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

Satoshi Nakamoto (che non sappiamo se sia uno, una, o più inventori in realtà) creò Bitcoin quasi 10 anni fa, nel 2009, dopo che questa era stata presentata al mondo di internet in esclusiva già nel 2008. Da allora, abbiamo a che fare con un concetto completamente di moneta.

Criptomonete e origine del nome

Nel termine criptovaluta o criptomoneta possiamo già trovare qualche indizio a proposito di ciò che stiamo andando a trattare: "cripto" infatti è un termine che ha origine nella Grecia antica e significa "nascosto, celato alla vista"; mentre "valuta" sta ad indicare uno strumento economico di scambio a tutti noi oramai familiare e su cui abbiamo basato buona parte del nostro sistema economico da almeno 3000 anni, su e giù quindi da quando abbiamo smesso di basarci sul baratto e altri scambi naturali.

Il termine su cui però vogliamo soffermarci è cripto, poiché è questo termine che indica la peculiarità principale delle criptovalute: e cioè la possibilità sia di possedere che di trasferire in maniera totalmente anonima le monete virtuali, senza alcun intervento esterno o di terzi.

Grazie infatti agli strumenti offerti dalle tecnologia contemporanea, in particolare alla tecnologia P2P (Peer-to-Peer), è possibile effettuare questi trasferimenti da un "portafoglio elettronico" a un altro, senza il bisogno di intervento di terzi come dicevamo o, cosa ancora più importante, di banche o altri istituti finanziari.

Sì, perché le criptovalute non vengono "stampate" o fuse da una zecca nazionale, come avviene comunemente con le valute. Non avendo infatti una forma fisica di alcun tipo, queste vengono piuttosto generate elettronicamente basandosi su un complicato sistema basato ancora una volta sulla tecnologia P2P e definito "Blockchain".

Investimenti sulle criptovalute: come fare

Per acquistare delle criptovalute, abbiamo diversi mezzi, ma per darvi un esempio chiaro qui di seguito vi illustreremo i 5 metodi principali per acquistare e investire sulla criptovaluta più famosa, cioè Bitcoin:

-utilizzando un exchange bitcoin

-utilizzando borse decentralizzate di tipo P2P

-utilizzando ATM Bitcoin

-utilizzando negozi al dettaglio abilitato alla vendita di bitcoin

-utilizzando broker online

Per quanto riguarda oggi, nel 2020, ci sentiamo di consigliare però ai nostri lettori di investire in criptovalute principalmente tramite l'utilizzo dei servizi offerti da un broker online autorizzato.

Questo si traduce praticamente nell'apertura di un conto di trading online tramite un broker autorizzato, e quindi in possesso di tutte le carte in regola per poter operare in Italia come il possesso delle licenze CySEC e CONSOB, e quindi affidabile nel momento in cui si voglia investire su una criptovaluta tramite i mezzi offerti dalle piattaforme di trading online.