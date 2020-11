TERMOLI. Ogni quattro anni ci troviamo a disturbare un nostro amico concittadino, che dal Molise si è trasferito alla baia di San Francisco, Gianni Ferrieri.

Stavolta l’abbiamo fatto attraverso il fratello Pino.

Una testimonianza sprint, diciamo, a poche ore dal voto che segnerà un’epoca, non solo negli States ma in tutto l’Occidente e oltre…

Parliamo chiaramente del voto per eleggere il presidente degli Usa, anche se quasi cento milioni di americani si sono già recati alle urne o si sono espressi via posta, un dato clamoroso, pari quasi al 70% del corpo elettorale che elesse Donald Trump nel 2016, o che votò per la sua antagonista poi sconfitta, Hillary Clinton.

Ma qual è l’umore captabile dalle parole di Gianni?

«La stiamo vivendo con ansia, si teme il peggio per chiunque vinca. Io da immigrato spero vivamente che Trump perda, ha causato, sempre secondo un mio modesto parere, danni enormi irreversibili, con la sua retorica ha riportato ed evidenziato che in questo paese il razzismo è vivo e vegeto specialmente nel South, Texas, Georgia, South Caroline. Si prevede una giornata "Torrida" ma non per le temperature ambientali ma proprio in virtù dei risultati finali».