Da un sottufficiale il saluto al Maresciallo Rocca

TERMOLI. Se n’è andato nel giorno del suo 80esimo compleanno. Ieri la scomparsa di Gigi Proietti ha tenuto banco sui media come e più del Covid, tanto a segnalare la popolarità del personaggio.

Attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico e scopritore di talenti.

Abbiamo raccolto alcune testimonianze in città, tra quella gente che non perdeva i suoi spettacoli per nulla al mondo. Partiamo dal ruolo che forse gli ha dato il massimo di visibilità, il Maresciallo Rocca e proprio un sottufficiale dell’Arma ha voluto ricordarlo.

«E' vero che la vita è un ciclo che comunque deve avere un epilogo. Però quando va via una persona del genere lascia veramente un vuoto immenso. Ciao Gigi, arrivederci comandante Rocca».

Abbiamo chiesto perché non avevamo memoria di suoi spettacoli estivi a Termoli a una memoria storica dell'Azienda autonoma Soggiorno e Turismo per darci conferma o smentita di questa nostra percezione, Enzo Antonarelli, ma anche lui ci ha confermata che non ci sono mai stati spettacoli suoi nell’estate termolese, anche se in Molise c'è stato per un evento cinematografico e probabilmente nella nostra città solo di passaggio, lo stesso Enzo ci ha comunque detto di Proietti: «Se fossimo riusciti a portarlo a Termoli saremmo stati invasi, lui è stato, e lo sarà anche postumo, un'icona dello spettacolo italiano, ha anche creato una scuola per nuovi attori che ha sfornato tantissimi nuovi attori che hanno fatto successo sulle scene Enrico Brignani, Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis e tanti altri che oggi vanno per la maggiore».