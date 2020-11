TERMOLI. Novità rilevante quella resa nota dal direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, e riguarda la città di Termoli. E' stato attivato il nuovo centro prelievo tamponi al vecchio ospedale Termoli, nella sede distrettuale dell'Asrem stessa in via del Molinello. Comincerà ad entrare in funzione da da domani, mercoledì 4 novembre.

Secondo quanto disposto dai vertici dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, verranno potenziati i turni di prelievo sia alla mattina che nel pomeriggio.

Nell'ambito del potenziamento delle attività di contact tracing e di potenziamento delle modalità di screening si aggiunge questo ulteriore ed importante tassello, che segue di poche ore l'ordinanza emessa dal Governatore Donato Toma finalizzata all'ampliamento della diagnostica Covid nel Molise.