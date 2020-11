Petacciato, Di Pardo: «Altri 2 contagi in paese, fondamentale osservare le norme anti-Covid»

PETACCIATO. «Continua ad aumentare il numero dei positivi in paese: tra ieri ed oggi 2 in più, anche se registriamo 1 guarito», è quanto dichiarato con un post sociale su Facebook dal sindaco di Petacciato Roberti Di Pardo, che evidenzia come i positivi attuali siano ora 5 in paese.

«Stanno tutti bene, solo in 2 casi si registrano sintomi blandi e, di questo, siamo sicuramente tutti felici. La Asrem ha effettuato tamponi su una intera classe dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Cuoco” a mero scopo precauzionale, considerato che il soggetto positivo risulta essere assente dal 15 ottobre e la sua positività è stata riscontrata il 23 ottobre scorso.

Inoltre, nella serata di ieri sono stato raggiunto da una molteplicità di telefonate da parte di mamme e papà allarmate dalla nuova positività riscontrata in paese. Il timore nasce dalla frequentazione della scuola da parte di una ragazza venuta in contatto con il soggetto positivo: suo ultimo giorno di scuola il 23 ottobre (oltre 10 rispetto alla comparsa dei primi sintomi del soggetto positivo con cui ha avuto contatto diretto).

La Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti e darà disposizioni in giornata su eventuali soggetti da porre in quarantena oltre alla famiglia del positivo.

Potenzialmente siamo tutti “positivi asintomatici” e per questo ricordo a tutti di:

indossare protezioni facciali;

Mantenere il distanziamento interpersonale;

Igienizzarsi frequentemente le mani.

Solo mettendo in atto queste precauzioni si riuscirà ad invertire la curva dei contagi».