Nuova rotatoria tra via Pertini e via Tevere Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Diversi gli interventi di messa in sicurezza da parte del Comune di Termoli, con l’assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vice sindaco Vincenzo Ferrazzano e dal dirigente Gianfranco Bove, relativi alla viabilità. Già due quelli nel tratto compreso tra via Pertini e via Madonna delle Grazie, troppo spesso luogo di incidenti stradali. Ciononostante si ravvisa anche l’urgenza di migliorare via Pertini nell’incrocio con via Tevere e lì ci sarà la realizzazione di una ulteriore rotatoria.

E’ stata pubblicata, infatti, la determina che nomina anche il responsabile di procedimento, nella persona dell’architetto Francesco Paolo Avellino.

L’intervento si inserisce nel novero dell’atto di indirizzo per la realizzazione di opere a scomputo dei relativi oneri, direttiva vincolante sulle procedure interne per la valutazione delle proposte di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e per le opere pubbliche realizzate a spese del privato di cui all’art 20 del Codice, per quanto ovviamente non diversamente disciplinato dalla normativa di settore.

Nel caso di specie, la società MD spa, ha chiesto all’amministrazione comunale di realizzare, per le motivazioni esposte nella stessa, un’opera pubblica: la rotatoria in via Pertini in corrispondenza dell'intersezione con via Tevere.

L’opera a scomputo si riferisce al nuovo punto vendita della catena di discount nella zona di Termoli Nord.