Positivo alunno a Campomarino, il sindaco chiude tutte le scuole fino a sabato

CAMPOMARINO. Tra i positivi di Campomarino c'è un alunno dell'istituto comprensivo locale e per questo l'amministrazione Silvestri corre ai ripari.

«Considerato che il caso rilevato in ambito scolastico rappresenta un potenziale cluster familiare o comunitario, non potendosi escludere di casi correlati e che non risulta possibile effettuare la puntuale ricostruzione della catena di contagio, con propria ordinanza, il sindaco Piero Donato Silvestri, ravvisata la sussistenza delle condizioni riferiti alla normativa emergenziale per l'adozione di misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente dipartimento della salute, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica e all'esito dell'analisi dell'impatto delle misure della medesima ordinanza, rafforzando ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, dispone la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, fino al 7 novembre prossimo.