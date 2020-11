Il segreto del successo di 7 giochi online protagonisti del 2020

TERMOLI. Cosa si nasconde dietro il divertimento di un gioco online? E perché alcuni passatempi sul web riescono ad ottenere un successo strepitoso rispetto ad altri? Non esiste il fattore fortuna, perchè il trionfo di un gioco online passa soprattutto dalla progettazione di ogni singola caratteristica. Fra tutte, l’ambientazione: ossia il tema, lo scenario, il mondo fantastico o reale in cui si svolge il gioco. Basti pensare ad una slot machine come Tomb Raider: un trionfo legato non solo alla fama del videogioco che la precede, quanto al fascino e alle curve mozzafiato di un’icona cartoon indiscutibilmente sexy.



L’industria delle slot machine è sempre a caccia di nuove ambientazioni accattivanti oppure cavalca l’onda sicura di quelle che nel corso del tempo hanno già riscosso un clamoroso successo online. Come ogni anno, anche il 2020 ha già visto nascere nuove slot di ogni tipo con le scenografie più disparate. Se sei impaziente e non resisti all’attesa, gioca agli ultimi titoli di slot machine proprio qui, se invece hai voglia di scoprire quali sono le ambientazioni più riuscite e i motivi del loro successo, abbiamo raccolto una breve lista delle più belle progettate e distribuite online dalle migliori software house di settore nel 2020.

In ordine sparso ecco alcuni dei titoli più interessanti come 9 Post of Gold, Seven 7s e Mining Fever di Microgaming, Wild West Gold e Super 7s della software house italiana Pragmatic Play, Rainbow Jackpots e Vault of Anubi di Red Tiger Gaming. Nomi diversi ma caratteristiche simili. Quali? L’ambientazione, appunto. Due su sette, ovvero 9 Post of Gold e Rainbow Jackpot hanno scelto il coloratissimo mondo irish con i leggendari leprecani e i loro forzieri d’oro disseminati tra le verdi colline d’Irlanda. Se non lo conosci, il leprecane è un simpatico folletto dalla barba rossa che popola i boschi e nasconde ricchissimi e introvabili forzieri d’oro nei posti più impensabili. Le leggende su di loro si sprecano e gli aneddoti sulle loro storie affascinano i più piccoli ma anche gli appassionati di slot. Il richiamo ai bauli tintinnanti di monete preziose e i colori brillanti sono specchietti per le allodole che stimolano il gioco, invitano a tentare la fortuna e accrescono positivamente il trend del gioco online in Italia.

Discorso analogo per altre due slot rilasciate nel 2020: Wild West Gold e Mining Fever. Se l’ambientazione della prima è quella classica del selvaggio e lontanissimo west, con esploratori europei a caccia di pepite d’oro tra canyon, rocce e polvere rossa, con Mining Fever il protagonista è sempre il metallo più prezioso tra tutti ma stavolta, a caccia di pepite nelle miniere più buie, ci sono i nanetti muscolosi che tanto assomigliano a quelli di certe saghe nordiche come il Signore degli Anelli. Anche qui l’oro è lo stimolo all’azione: il motore psicologico che muove il gioco.

Un capitolo a parte meritano invece Seven 7s e Super 7s, due slot machine che cavalcano il successo intramontabile di un tema decisamente apprezzato dai primi giocatori di slot machine da bar, ossia frutta, simboli classici e pietre preziose. Si tratta di un’ambientazione che trova nella semplicità della grafica la sua forza. I colori accesi e fluo eccitano la vista e stimolano il gioco mentre le payline intuitive rendono estremamente gradevole l’esperienza online arricchita da un sound elettrizzante. In questo caso la leva psicologica spinge sulla grafica elementare e sulla stimolazione visiva e uditiva.

Infine, ecco Vault of Anubi: la slot machine ispirata al dio dagli antichi Egizi con sembianze umane e il volto da sciacallo. In questo caso, quello che affascina e rapisce è il mondo dei tesori nascosti in profondità, nel cuore delle piramidi irraggiungibili, nei forzieri sepolti dalla sabbia e dai sarcofagi ricchi di pietre preziose, anelli, collane, bracciali e manufatti. Ancora una volta il desiderio dell’oro muove l’azione e ispira tutte le software house a progettare delle slot che continueranno a riscuotere un successo sicuro e indiscutibile.