Acquistati dall'Asrem 30mila test antigenici da destinare ai pronto soccorso

CAMPOBASSO. Ventimila test dalla ditta Pantec e 10mila test dalla Menarini, con un impegno di spesa di oltre 250mila euro, compresi 5 lettori, è l'impegno con cui l'Asrem intende accelerare nella diagnostica Covid in Molise. Sono state pubblicate nel tardo pomeriggio le due determine di acquisto dei test antigenici. I 30mila test antigenici sono destinati ai pronto soccorso del Molise, così da rendere più veloci (circa 15 minuti) i tempi di processazione.

In questo modo i pazienti che accederanno ai pronto soccorso degli ospedali molisani conosceranno l’esito del tampone in pochi minuti. Allo stesso tempo garantiscono una migliore capacità di fronteggiare il maggiore afflusso di pazienti registrato nell’ultimo periodo. I test serviranno anche per le comunità, ovvero per lo screening su case di riposo e scuole che, nelle ultime settimane, hanno fatto registrare un aumento dei casi. Questa attività, messa in campo da Asrem, si aggiunge a quella già prevista con le forniture dei test antigenici della Protezione Civile destinati alle attività dei Medici di Medicina Generale, come previsto dall’ordinanza del presidente della Giunta regionale.