MOLISE. Il nuovo “regime” molisano. Sto consultando dei vecchi documenti che mi richiamano ricordi. Però li trovo àtoni perché non recano impressi nei contenuti le passioni, gli amori, i sogni, le delusioni di un’intera esistenza.

Mi rendo conto, però, che neppure i più famosi scrittori, quelli che hanno pubblicato autobiografie intime, sia pure arricchite da spietate analisi di sé stessi, ci hanno mai informato a fondo sulla realtà del loro essere stati. Così, se mi chiedo che mente avessi in certi momenti di questa esistenza, pure certificata da foto e da lettere, non saprei che risposta darmi. Ma so che ho fatto cose che oggi non farei; che ho avuto idee che non ho più; che ho esercitato gusti ora smarriti del tutto. Quando, a 18 anni, mi avviai sulla strada della carta stampata locale, principiai un percorso senza mai giungere sino in fondo.

Ma, di quella aspirazione, mi resta ancora oggi l’amore per la pagina bianca da riempire per entrare in comunione con chi vorrà leggermi. I falsi (o finti) scrittori parlano spesso di un “terrore del foglio vergine” da cui si verrebbe colti prima di vergare ogni bianca superficie. Un fatto è certo: incominciare una pagina vuole dire iniziare una dura battaglia, una grave fatica, rischiare di farsi giudicare ingenuo, fàtuo (o quantomeno bugiardo), senza la giustificazione del risultato, vale a dire senza che l’invenzione sia così perfetta da sostituirsi con vantaggio al vero. Scrivo queste cose per confermare che il tempo ci cambia; che mutano i gusti, le simpatie e le antipatie; che si fa diverso il nostro volto, lo sguardo, il modo di parlare e che finiscono con il piacerci cose che, un tempo, non ci avrebbero toccate minimamente.

Si cambiano persino gli amici, tanto che finiamo con il praticare persone che una volta ci parevano insopportabili (ammettendole nel nostro giro), mentre perdiamo di vista le conoscenze di una vita intera. L’esistenza ci fa diventare una serie continua di individui che si rassomigliano e che rispondono costantemente ad alcuni dati sommari, ma il cui comportamento si fa sempre più mutevole e vario. Non c’è nulla di più incostante dell’uomo. Basterebbe guardare uno di quegli albums che molti compongono da sé, iniziando dalle fotografie infantili, in cui si rinvengono una serie di individui diversi, al punto che diventa quasi un gioco riconoscersi. Insomma, siamo tutti e nessuno; oggi buoni, domani malvagi, una volta generosi ed un’altra meschini; per qualche tempo con un bel viso, capelluti e con l’occhio limpido, poi con facce da apostoli, teste calve, occhi incavati e schiene curve.

Ed ora che neppure le certezze civili sorreggono più (si pensi alla crisi dei partiti, ai transiti da uno schieramento all’altro, effettuati per motivi che è bene tacere, cosa pensare se non che è diventato ben triste avere coscienza che neppure i buoni sentimenti di altri tempi sono stati capaci di concretare una sorta di nuovo “regime” molisano. Piuttosto ce ne hanno apprestato un altro dentro cui finiranno con l’esplodere, ingrandite, le inquietudini che hanno investito questa regione negli ultimi sessant’anni.

Claudio de Luca