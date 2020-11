Guariti e tamponi, interviene la sindaca di Montenero Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. Dalla sindaca Simona Contucci il commenti sulle ottime notizie riguardanti la guarigione di due concittadini, uno dei quali appartiene ad un cluster noto e l'altro originato da un contatto di fuori regione.



«A nome di tutta la comunità rivolgo a loro gli auguri più sentiti per essersi lasciati alle spalle questa brutta esperienza.

Purtroppo ricevo sempre più frequentemente segnalazioni circa ritardi riferibili all'esecuzione dei tamponi; questo perché il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'Asrem ha un enorme carico di lavoro. Allo stesso tempo mi rendo conto che tali ritardi non possono pesare su quanti devono riprendere le proprie attività: per questo vi invito a segnalarmi privatamente situazioni di difficoltà, in modo da poter intervenire in maniera sinergica ed evitare di fare inutili doppioni nelle segnalazioni».