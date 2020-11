Tamponi dai medici di base e percorsi Covid

TERMOLI. Due solo i positivi a Termoli (cluster noto) e sono anche quelli di tutto il basso Molise, dopo i 55 contagi di due giorni fa che avevano alzato e di molto la soglia di allarme sul territorio. Intanto, proprio sull’ordinanza Toma giunge un distinguo dal patologo clinico Giancarlo Totaro. «Test/tamponi rapidi (quindi indifferibili ed in odore o sospetto di una situazione clinica che presuppone un contatto e/o una positività) dai medici di famiglia? Tutti sanno che i medici di famiglia hanno gli studi dappertutto e molti studi sono ubicati presso i condomini. Quindi andrebbero/andranno organizzati percorsi Covid nei condomini? Se "succede" qualche positivo si "chiude" anche tutto il condominio? I percorsi per la diagnostica Covid devono essere dedicati e separati, è una regola d'oro primaria ed irrinunciabile. Sono buona cosa solo se si pone la massima attenzione a non fare pericolosi pasticci; ci vogliono grandi controlli. Il medico di famiglia di quali garanzie assicurative gode essendo un convenzionato e non un dipendente? Qualunque cosa si può fare ma i percorsi per la diagnostica Covid dovranno essere certificati, verificati, dedicati e separati, questa è una regola d'oro primaria ed irrinunciabile. I test/tamponi rapidi fatti e processati in estemporanea con la patologia clinica sul territorio presso i distretti sanitari di base con personale dedicato, medico specialistico ed infermieristico (come per tutte le altre branche della medicina specialistica ambulatoriale che fa parte dell'"assistenza primaria" come da DL 30.12.1992 n.502), sarebbe una soluzione di qualità praticabile con un impegno economico assolutamente accettabile per i bilanci Asrem».