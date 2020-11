TERMOLI. Abbiamo seguito in diretta la cerimonia con cui è stato reso omaggio al Monumento ai Caduti di tutte le guerre dal sindaco Francesco Roberti. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, 4 novembre, il sindaco Francesco Roberti ha deposto in Piazza Vittorio Veneto una corona di alloro davanti al Monumento intitolato ai Caduti di Tutte le Guerre. Vista l’emergenza Covid-19, erano invitati a partecipare solamente gli esponenti delle forze dell’ordine e le relative associazioni. Il “Silenzio militare italiano” è stato eseguito dalla tromba di Giuseppe Mastromatteo.