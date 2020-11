Aiuti al canone di locazione delle famiglie più fragili, «Dove sono i fondi del 2019?»

TERMOLI. Movimento 5 Stelle in campo a Termoli per i fondi a sostegno dei canoni di locazione.

«Questa mattina abbiamo depositato tramite pec, una interpellanza urgente, all'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri del Comune di Termoli per conoscere se sono stati trasferiti i fondi dalla Regione Molise al Comune di Termoli, in relazione al Bando di concorso pubblico, anno 2019, datato 05.11.2019, sull'erogazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno, per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per l'anno 2019. Al concorso, potevano partecipare i cittadini titolari di contratto di locazione per uso abitativo, interessati al contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili a condizione che alla presentazione della domanda fossero in possesso dei requisisti indicati nel bando.

In un momento così delicato per il nostro Paese, un contributo di tal guisa, può far tirare un sospiro di sollievo a tante famiglie. Poichè il Comune di Termoli ha emanato il medesimo bando di concorso per l'anno 2020, è per noi fondamentale capire se i cittadini richiedenti hanno ottenuto questo contributo per l'anno 2019, in che misura e in quale data. Ciò in quanto le legittime aspettative dei cittadini devono essere tutelate e di esse occorre rendere conto nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza che devono contraddistinguere l'operato di ogni Pubblica Amministrazione.