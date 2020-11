Sette positivi alla Fca, ci sarà maggiore rigidità sulla turnazione anche alla mensa

TERMOLI. Aumentano i contagi alla Fca di Termoli, lo rende noto la Rls della Uilm.

«Si è riunito nella mattinata di oggi il comitato esecutivo congiunto con gli Rls di stabilimento. L' azienda ci ha informato sul numero complessivo dei casi di positività al Covid-19. Ad oggi i casi accertati sono 7 di cui 4 da lungo tempo (non presenti in stabilimento da oltre 20 giorni). I restanti tre appartengono alle seguenti aree: 1) manutenzione cambio M40; 1)montaggio fire; 1 impiegato montaggio motore GSE. Tutte le aree sono state sanificate. Una volta a settimana avremo aggiornamenti sui casi».

Il segretario della Uilm, Francesco Guida, ha così commentato: «Riteniamo fondamentale continuare a mettere in campo tutte le azioni per il contenimento del virus Covid 19, soprattutto in questa fase dove la curva dei contagi sta tornando a risalire in maniera preoccupante. Consideriamo fondamentale continuare ad investire sulla prevenzione e sul contenimento».

Come sottolinea la Fim-Cisl, «Ci sarà una maggiore rigidità sull’utilizzo delle mascherine ed interventi di santificazione in caso di positività e di pulizie nei luoghi di lavoro; - Per i servizi, come l’assembramento che ultimamente si verifica in mensa, sarà applicata maggiore rigidità sulle turnazione di refezione sia per le maestranze che per le ditte esterne, prima di prendere decisioni diverse che vanno a complicare anche il servizio trasporti.