Scuole chiuse giovedì in 4 classi a Petacciato

PETACCIATO. Nuovo post da parte del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, in merito alla situazione scolastica.

«Si comunica alla cittadinanza che a seguito dell’ordinanza sindacale n.20 del 31 ottobre 2020, con la quale si è disposta la chiusura delle seguenti classi dell’Istituto comprensivo “V. Cuoco” a scopo precauzionale: Classe 1B Primaria; Classe 5B Primaria; Classe 2B Secondaria Primo Grado; Sezione n. 4 Scuola dell’Infanzia;

Considerato che al momento non si conosce ancora l’esito dei tamponi effettuati; considerato che gli stessi saranno processati nella tarda serata di oggi o al massimo entro la giornata di domani; si dispone la chiusura delle medesime classi, di seguito riportate, anche per la giornata di giovedì 5 novembre: classe 1B Primaria; classe 5B Primaria; classe 2B Secondaria Primo Grado; sezione n. 4 Scuola dell’Infanzia; in conformità e nel rispetto della profilassi sanitaria concordata con la Asrem competente ed in attesa di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020 e dalla nota ASREM n.0105794 del 29/10/2020».