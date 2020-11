Pandemia: il parere delle Regioni sul Dpcm

ROMA. Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini ha trasmesso ieri (3 novembre) al Governo il parere sulla bozza di Dpcm relativo alle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

“La seconda ondata della pandemia – si legge nel parere - sta colpendo in maniera generale tutto il territorio nazionale” per questo le Regioni hanno ribadito “la richiesta di univoche misure nazionali ed, in via integrativa, provvedimenti più restrittivi di livello regionale e locale”.

Nel provvedimento ci sono misure che “destano forti perplessità e preoccupazione” e che “comprimono ruolo e compiti delle Regioni”, attribuendo “al Governo ogni scelta e decisione sulla base delle valutazioni svolte dagli organismi tecnici”. Per questo motivo è “indispensabile instaurare un contraddittorio per l’esame dei dati con i dipartimenti di prevenzione dei servizi sanitari regionali prima della adozione degli elenchi delle Regioni” caratterizzate da scenari elevata o massima gravità.

Secondo le Regioni, si legge sempre nel parere, “Non appaiono chiare le procedure individuate” e “le tempistiche con le quali viene declassificato il livello di rischio”. Per questo è importante che le regioni possano “partecipare al percorso di analisi”, anche per la “ricaduta delle misure a livello regionale”.

Le Regioni chiedono poi che “contestualmente all’emanazione del d.p.c.m., sia definito con un provvedimento di legge “l’ammontare delle risorse, unitamente a modalità e tempi di erogazione delle stesse, con le quali si procede al ristoro delle attività economiche che hanno subito e subiscono “limitazioni, sospensioni e/o chiusure”. E “con il medesimo provvedimento – si sottolinea nel parere - è necessario introdurre meccanismi di sospensione dei tributi relativi agli anni fiscali 2020 e 2021 per le stesse attività economiche”.

Servono infine “misure normative e adeguate risorse finanziarie per i necessari congedi parentali per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e misure economiche di conciliazione per i lavoratori autonomi”.

L’obiettivo deve essere quello - conclude il documento - di dare “certezze al fine di scongiurare un effetto depressivo e conseguenti problemi sociali, assicurando la contemporaneità delle misure di contenimento dell’epidemia con quelle di sostegno alle categorie economiche e sociali colpite”.

“La decisione sulla fascia di rischi del Veneto sarà condivisa". Lo ha assicurato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in merito al nuovo Dpcm sulla pandemia che prevede anche delle fasce di regioni con maggiore o minore contagio in base ad almeno 21 parametri tecnici prestabiliti.

"Le Regioni - ricorda Zaia - hanno chiesto un confronto al momento di definire la fascia, poi che ci sia subito un decreto temporalmente collegato con misure economiche, e che si finanzi subito in maniera chiara e tempestiva il congedo parentale. C'è poi stata un'ulteriore richiesta su chi debba provvedere allo sgombero delle piazze in caso di assembramento. Ci sembra – afferma Zaia - che questo sia stato recepito".

“Noi ad ora – rileva Zaia - non sappiamo ancora in quale fascia siamo, attendiamo, ci sia il confronto, nelle prossime ore abbiamo però contestato per iscritto che i modelli per definire i 21 parametri non tengono conto dei tamponi rapidi e in Veneto ne facciamo oltre 10mila al giorno e non possono essere esclusi dal computo nel rapporto con i positivi rilevati - spiega Zaia - infatti, così la virtuosità del Veneto rischia di essere penalizzante: se rallentassimo la 'macchina' dei tamponi saremmo avvantaggiati sul fronte dei parametri, ma metteremmo a rischio la salute dei cittadini. Per questo dico sempre che bisogna parametrare il numero dei positivi con i tamponi fatti, compresi i tamponi molecolari e rapidi".

“E poi – aggiunge Zaia - la maggioranza dei positivi trovati sono asintomatici. i nostri parametri di riferimento quindi sono le terapie intensive e i ricoveri”.

Per il presidente della regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, “mi pare che l'esecutivo abbia molte perplessità sulla proposta di un contraddittorio tra il Comitato tecnico scientifico nazionale e le nostre task force per discutere in quale fascia di rischio inserire la regione. Questo è un male perché le decisioni dovrebbero essere prese sulla base di dati analizzati di concerto, condivisi con il territorio e il più possibile comprensibili ai cittadini”.

Intanto, c'è un continuo aumento dei ricoveri nelle terapie intensive. L’Istituto Superiore di Sanità rileva che siamo in una fase di aumento della pandemia e con l’arrivo dell’inverno sono da prevedere che si alternnino misure più stringenti con successivi allentamenti.

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, si auspica nel corso dell'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera su prevenzione e risposta al Covid-19, che “gli interventi a livello nazionale e regionale permettano di piegare la curva e tornare in una fase controllata della circolazione del virus, ma andiamo incontro a una fase invernale in cui l'infezione ci accompagnerà”.

Quindi “avremo fasi con una crescita più spiccata che richiederanno un'escalation delle misure di mitigazione e contenimento, e poi, nel momento in cui i dati mostrano una diffusione rallentata e contenuta, quelle misure vengono rilassate. Ma non vorrà dire 'liberi tutti', perché dobbiamo affrontare i prossimi mesi con questa circolazione, quindi i livelli di cautela di base dobbiamo mantenerli”.

Inoltre alcune regioni hanno superato la soglia limite dei ricoveri dovuti alla pandemia. In particolare per Brusaferro ciò richiede la riprogrammazione delle attività sanitarie che sono dilazionabili per altre patologie.

Tra l’altro sta crescendo l'età media dei pazienti, pertanto aumenta il numero degli anziani infettati: a fine settembre e ottobre era di 40 anni.

La curva epidemiologica ha un picco significativo, con una presenza “caratteristica di asintomatici e paucisintomatici”.



Fonte Regioni.it