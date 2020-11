Giovedì sera presidio di protesta del personale sanitario in piazza Prefettura

CAMPOBASSO. Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi-Usae e Nursing-up confermano lo stato di agitazione del personale sanitario in Molise e annunciano un presidio di protesta in piazza Prefettura.

«Le scriventi organizzazioni, visti i ripetuti rinvii alle richieste di soluzioni dei problemi sanitari e contrattuali sollevati alla Direzione Generale dell'Asrem, alla Direzione Generale della salute, al Presidente della Regione Molise ed al Commissario ad acta, intendono evidenziare pubblicamente il disappunto in piazza prefettura il giorno 05/11/2020 alle ore 16.00. ln sede di presidio puhblico verranno rispettate le distanze di sicurezza, le regole previste dalla normativa vigente ed il numero di partecipanti non supererà Ie trenta unità. I partecipanti innalzeranno le bandiere delle rispettive sigle sindacali aderenti. ll presidio è conseguente alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale e per questo chiediamo al Prefetto di essere ricevuti».