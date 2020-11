Si rinnoverà tra una settimana la sfida dei sindaci per conquistare la guida del Cosib

TERMOLI. A distanza di 3 settimane tornerà a riunirsi il Consiglio generale del Cosib, dopo la fumata grigia dello scorso 22 ottobre, quando l'eccezione sollevata dal sindaco di Ururi Raffaele Primiani inibì la validità della convocazione per la nota vicenda del pagamento delle quote. Si torna, dunque, in conclave, alle 17 di giovedì 12 novembre, con repentina seconda convocazione alle 19.

I componenti, in dieci sono gli aventi diritto, sono chiamati ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ma soprattutto a rinnovare la governance, col presidente e il direttivo. Interessante anche l'argomento che discuterà i compensi degli amministratori. Infine, sia la determinazione sulla richiesta di compenso dei Revisori dei conti sull'attività di vigilanza che la proposta di adesione della Provincia di Campobasso.

A prendevi parte, sono l’attuale presidente Gianfranco Cammilleri e i sindaci Francesco Roberti, Piero Donato Silvestri, Mario Bellotti, Costanzo Della Porta, Giuseppe Caporicci, Roberto Di Pardo, Raffaele Primiani e il commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico. Il centrodestra dovrebbe avere la maggioranza per eleggere Roberto Di Pardo quale presidente e Costanzo Della Porta suo vice, ma dall’altra parte c’è chi non si arrende ancora a questo epilogo. Staremo a vedere.