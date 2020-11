Montecilfone, moglie del sindaco positiva: in isolamento anche il primo cittadino

MONTECILFONE. Tre casi di coronavirus a Montecilfone, con scuole già chiuse per via di un caso riferito a un residente ma fuori regione. Questa la situazione epidemiologica in paese, aggiornata dal sindaco Giorgio Manes.

«Solo 3 giorni fa ricevevo notizia di un nostro concittadino positivo al Covid (sottolineo a scanso di ulteriori equivoci un nostro concittadino, solo attualmente non in sede).

In tanti, come è giusto che sia, mi avete chiesto chiarimenti in merito e bene ora posso darveli. Il cluser purtroppo risulta essere consolidato, in quanto, seguito da tamponi di familiari, questi ultimi sono purtroppo, risultati positivi (notizia di poche ore fa). Per quanto mi riguarda, appresa la notizia, come Primo cittadino di questa Comunità, mi sono sentito subito in dovere nei vostri confronti e della mia famiglia, tanto che, lo stesso giorno accompagnato da mia moglie (persona a me in primis più vicina) ci siamo immediatamente sottoposti a tampone.

Bene ieri l'esito del mio è negativo, poche ore fa l'esito del tampone di mia moglie. Di lei purtroppo, non posso dire lo stesso. Risulta positiva, anche se asintomatica. Per tale ragione siamo tutti in isolamento domiciliare. È mio dovere ribadire che, il Covid non è una vergogna, nessuno di noi è purtroppo immune, può colpire chiunque. Spero di cuore che il cluster non si allarghi e si chiuda presto senza arrecare danni a nessuno di noi. Ricordate: rispetto delle regole e non allarmismo. Insieme e con con l'aiuto di nostro Signore e il buon senso civico, morale ce la faremo, ora, più che mai uniti nel sostegno e nel conforto, per le famiglie che vivono sulla loro pelle il Covid. Ci aspettano giornate dure, ma non dobbiamo cedere. Un augurio di pronta guarigione a chi si trova a combattere con questo virus. Seguiranno aggiornamenti».