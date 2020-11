MONTENERO DI BISACCIA. Omaggio nel giorno dell’Unità nazionale in tanti comuni del basso Molise. Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di deposizione della corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti in Piazza della Libertà, alla sola presenza del Sindaco e di due agenti della Polizia Locale a Montenero di Bisaccia.

«Una manifestazione ridotta ed essenziale, quella di quest'anno - ha affermato il sindaco Simona Contucci - per evitare qualsiasi forma di contatto tra le scolaresche e i cittadini, in un periodo evidentemente complesso. In questa giornata celebrativa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, abbiamo onorato anche la memoria dei caduti di tutte le guerre, con un pensiero profondo rivolto a chi si è sacrificato per l'Italia. Un sacrificio e una coesione piena a cui siamo chiamati anche tutti noi, oggi, in ogni ambito della nostra vita, delle nostre professioni o dei nostri incarichi istituzionali, per affrontare un nemico invisibile e temibile.Ancora oggi e più che mai, quindi, viva l'Unità Nazionale, viva le Forze Armate, viva l'Italia». Non da meno l’amministrazione Caporicci. «In memoria dei Cittadini di Portocannone che hanno offerto la propria vita nell'estremo sacrificio combattendo per la Patria.

Grazie a tutti coloro che in maniera composta e rispettosa delle norme in vigore, hanno partecipato alla Commemorazione, agli alunni della classe terza della scuola secondaria, ai loro insegnanti, al dirigente scolastico ed ai nostri Volontari del Servizio Civile per la collaborazione». «Abbiamo reso omaggio ai ragazzi caduti per affermare il diritto dell’Italia ad essere una e indivisibile.

La loro vita, la tragedia delle loro famiglie e dei milioni di morti, è stato il viatico dell’Italia e della nostra comunità nel lungo cammino verso la democrazia e la libertà.Il ricordo è una rinnovata consapevolezza della grandezza del loro sacrificio, del prezzo pagato per la nostra libertà e democrazia e come queste meritino di essere riaffermate, ogni giorno», questo è stato il pensiero divulgato dal sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, a margine della cerimonia di ieri mattina. Infine, a Guglionesi, l’Amministrazione comunale, rappresentata solo dal sindaco Mario Bellotti, ha provveduto alle deposizioni delle corone d’alloro presso la lapide commemorativa dei caduti della Prima Guerra Mondiale (corso Conte di Torino, chiesa madre) e il “Monumento ai caduti di tutte le guerre” (viale Mons. Carlo Maglia, Castellara). Nel 2020, inoltre, ricorre il 100° anno della collocazione della lapide commemorativa dei caduti della Prima Guerra Mondiale, collocata in corso Conte di Torino il 24 maggio 2020.