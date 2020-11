Caso di coronavirus a Mafalda, il sindaco Matassa: stiamo ricostruendo la catena di contatti

MAFALDA. Covid anche a Mafalda, dopo quelli di Montecilfone, Montenero e Palata. Interviene il sindaco Giacomo Matassa.

«Abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’Asrem circa un caso di positività al virus Covid-19 a Mafalda. Si tratta di un concittadino risultato positivo al tampone rapido effettuato presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli ed attualmente ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Abbiamo sentito telefonicamente il soggetto che, fortunatamente, è in buone condizioni ed in attesa di tampone di verifica.

Innanzitutto esprimiamo un sentimento di solidarietà a nome di tutti i mafaldesi al concittadino e alla sua famiglia, nonché un augurio di pronto ritorno in paese.

Per quanto riguarda la ricostruzione della catena dei contatti che il paziente ha avuto nei giorni precedenti, insieme all’Asrem stiamo procedendo in queste ore, al fine di individuare i soggetti da porre in quarantena obbligatoria ed attivare le procedure consequenziali.

L’invito generale è quello di agire con prudenza e, qualora ci siano stati contatti con pazienti di cui si sospetta la relativa positività al COVID-19 o comunque con soggetti in attesa dell’esito di tamponi, la raccomandazione è quella di porsi in isolamento domiciliare, anche se non si è ancora ricevuta comunicazione ufficiale da parte dell’Asrem, informando il proprio medico base.

L’auspicio è quello di assumere tutti insieme, da comunità, un comportamento rispettoso a tutela della privacy del paziente e della sua famiglia, nonché di continuare a rispettare tutti gli accorgimenti relativi ai distanziamenti sociali raccomandati, evitando di creare assembramenti, e di indossare le mascherine quando si esce fuori dalla propria abitazione, mantenendo un atteggiamento costruttivo ed evitando inutili allarmismi».