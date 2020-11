Contagi alla Fca, Mercogliano: «Fismic chiede di rimettere la mensa a fine turno»

TERMOLI. Tiene banco la questione contagi alla Fca e interviene il segretario regionale della Fismic-Confsal, Giovanni Mercogliano, che chiede di innalzare il livello di attenzione.

«Nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri 4/11/2020 tra le organizzazioni sindacali e la direzione FCA, ci è stato comunicato purtroppo che ci sono diversi contagiati tra i lavoratori e numerosi altri in isolamento fiduciario.

Come Fismic abbiamo richiesto che il livello di attenzione venga innalzato al massimo e,che i protocolli di sicurezza siano applicati in maniera rapida e chiara. L’igienizzazione del posto di lavoro, la sanificazione delle aree comuni, l’obbligo e il dovere da parte di tutti di indossare la mascherina, il distanziamento sociale, sono queste prerogative fondamentali per la difesa di ognuno . Inoltre abbiamo sollecitato l’Azienda a ripensare di intervenire con misure più stringenti come fatto quest’estate quando il livello di attenzione era altresì alto, ma non avevamo nessuno contagio.