Tampone negativo sullo scolaro a Petacciato, da venerdì tornano in presenza le ultime 4 classi

PETACCIATO. Si torna in classe a Petacciato, da domani, venerdì 6 novembre, anche nelle 4 classi ancora sospese oggi, a causa dell'emergenza Covid. Lo annuncia il sindaco, Roberto Di Pardo.

«L'Asrem mi ha appena comunicato la negatività al tampone del bimbo risultato positivo e per cui era stata emanata ordinanza di chiusura della scuola. Anche la famiglia, sottoposta al tampone, è risultata negativa. Felice per la notizia ma soprattutto per il bimbo che ha trascorso la sua quarantena completamente privo di sintomi. Anche i risultati degli altri tamponi, effettuati sulla classe e su tutto il personale scolastico, negativi.

Pertanto le 4 classi: 1B Primaria; 5B Primaria; 2B Secondaria Primo Grado; sezione n. 4 Scuola dell’Infanzia, chiuse precauzionalmente con ordinanza n• 20 del 31 ottobre, da domani saranno regolarmente aperte».