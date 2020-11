TERMOLI. Italia a strisce, pardon a zone, tutte colorate. Dal giallo al rosso, passando per l’arancione. Manca il verde, altrimenti sarebbe un semaforo, di fatto. Ma coi dati di contagio degli ultimi giorni è normale che il verde possa essere un miraggio.

Tuttavia, c’è chi “soffre” – economicamente parlando - e in vista delle ulteriori restrizioni in vigore da domani, i commercianti di via XX settembre manifestano civilmente il loro dissenso di categoria verso questa divisione dell'Italia a macchia di leopardo.

Anche se il Molise è in zona gialla, loro non ci stanno perché alla fine sarebbero stati più propensi ad un lockdown per tutti, totale, e poi vedere gli effetti prodotti con speranza di un futuro libero dalle gabbie anti-Covid.

«Noi che abbiamo attività in centro siamo in difficoltà, già con la paura che c'è non circola quasi nessuno, poi con chiusura dei locali pubblici alle 18 lo stare aperti almeno fino alle 20 o anche 22 per poi chiuderci in casa, diventa doppiamente deprimente.

Siamo sotto Natale e in queste condizioni noi che siamo sempre stati attivi nel rallegrare la zona ad ogni festa importante visto la nostra unità e solidarietà, non potremo fare nulla. Quest'anno purtroppo non sarà allegra o vivace come gli scorsi anni saranno festività piuttosto meste.

Ecco perché non siamo d'accordo con le ultime disposizioni governative ma che comunque rispetteremo perché siamo ligi e rispettosi da cittadini lavoratori e soprattutto italiani».