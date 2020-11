Didattica a distanza anche in due classi della primaria di via Po a causa del Covid

TERMOLI. Didattica a distanza anche in una scuola primaria di Termoli a causa dell'emergenza sanitaria Covid.

L'ha stabilito la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Difesa Grande, Luana Occhionero. Riguarda la scuola primaria di via Po, nelle sezioni 2^ B e 2^ C, su invito del referente Asrem del dipartimento di Prevenzione distrettuale. Il provvedimento vale da oggi, 6 novembre, fino a nuove indicazioni da parte della stessa Asrem, con la sospensione della didattica in presenza e l'attivazione di quella digitale integrata.