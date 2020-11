TERMOLI. «Lo sciopero dei metalmeccanici non è anacronistico né velleitario: vuole recuperare un tavolo di trattativa che affronti i temi del salario e dei diritti dei lavoratori in chiave moderna». E’ quanto affermato ieri dal segretario della Fim- Cisl, Roberto Benaglia. «Lo sciopero e le manifestazioni dei metalmeccanici - sottolinea-assumono un doppio significato: il primo, alla viglia dei nuovi provvedimenti che chiudono le città e le grande pressioni da parte dei sindacati per garantire l'occupazione, tenere aperte le aziende, far ripartire l'industria metalmeccanica, dare prospettive al settore. Il secondo motivo- conclude Benaglia- è il rinnovo del contratto che, dopo un anno dalla scadenza, non può più attendere: questo è il momento di rinnovare il contratto».

Una posizione condivisa anche dal segretario generale della Fim-Cisl Molise, Riccardo Mascolo. «La giornata di ieri è stata caratterizzata dallo sciopero nazionale dei metalmeccanici regolati dal Ccnl. La Fim intende lo sciopero come ultimo strumento da attuare, manel momento in cui viene a mancare il confronto tra le parti diventa necessario manifestare per rivendicare i diritti dei lavoratori. La chiusura di Federmeccanica sulla discussione della piattaforma presentata a dicembre del 2019, costringe il sindacato ad attuare strumenti legittimi atti ad indurre la parte datoriale per una ripresa della trattativa. Ricordiamo che circa 1.800.000 lavoratori sono senza contratto da circa un anno, privandoli di tutte quelle tutele scritte e condivise da tutta la rappresentanza dei lavoratori. Una piattaforma concepita per affrontare le criticità che il nostro Paese, la nostra Regione e l’intero Mondo sta attraversando, e, la Fim con il suo segretario generale Roberto Benaglia cerca di portare avanti affinché ci sia un rinnovo della stessa.

L’attuale crisi pandemica sta minando seriamente il futuro dell’industria metalmeccanica nel nostro Paese, il celarsi dietro a false ideologie non ci porta alla risoluzione dei problemi, ricordando che L’Italia è il secondo Paese Europeo come industria manifatturiera quindi dobbiamo essere consapevoli dell’importanza del capitale umano. Salvaguardare il futuro dei lavoratori significa dare speranze alla nazione stessa e soprattutto ai giovani. La Fim del Molise apprende con soddisfazione della buona adesione allo sciopero (80%) dei lavorator molisani in particolare sul territorio di Isernia per la notevole presenza di fabbriche regolate dal Ccnl».