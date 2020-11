TERMOLI. Ieri, giovedì 5 novembre 2020 sulla piattaforma zoom si è tenuta la prima di 3 call organizzate da NED-New European Dream.

Il tema affrontato è stato Recovery Plan e Borghi. La call, moderata dalla Dott.ssa Caponi è stata ricca di interventi espressione della realtà politica, tecnica e produttiva del nostro paese e dei nostri territori. Il primo a intervenire è stato l'On. Cozzolino, che ha sottolineato l'importanza di fare programmazione e di farsì che ci siano giovani preparati e formati all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di creare uno Stato nuovo, più smart, più agevole e più efficiente. Successivamente è intervenuta l'On. Pezzopane, che ha evidenziato le criticità emerse durante questo periodo di pandemia e ha evidenziato quanto i piccoli borghi possano rappresentare una grande opportunità e uno spazio vitale. A questi due interventi è seguito il Prof. Felice, responsabile economico del PD nazionale che ha presentato le linee guida che il Partito Democratico intende perseguire in previsione dell'arrivo dei fondi del Recovery plan.

Alla call è intervenuta anche la Prof. Forleo, Docente dell'Unimol e attivista di Legambiente Molise, che ha presentato i benefici e le potenzialità dell'economia circolare e di come questa può rappresentare un volano per i piccoli borghi che intendono valorizzare il loro territorio e creare sviluppo e crescita economico-sociale.

Dopo gli interventi politici e la relazione della Prof. Forleo, si è passati alla seconda parte della call, in cui sono stati affrontati i temi del Recovery plan e dei borghi da un punto di vista tecnico territoriale, cercando di fornire spunti applicativi al fine di indirizzare nella maniera più adeguata i fondi. L'Ing. Folco ha esposto le linee guida del Recovery Plan, esponendo in dettaglio i vari strumenti messi a disposizione dal pacchetto di finanziamento europeo, suggerendo, attraverso esempi concrete realtà virtuose, l'impiego ottimale e corretto che tali strumenti. Il Dott. Zuffranieri ha sottolineato le potenzialità del 5G e quanto sia importante che anche nei piccoli borghi si diffonda una migliore digitalizzazione. In seguito è intervenuta la Dott.ssa Frate, che ha messo in risalto la realtà di Castel del Giudice esempio di economia circolare nei nostri territori, esempio di innovazione, collaborazione, dinamica tra pubblico e privato e orientamento verso gli obiettivi europei. Altro tema affrontato è stato quello dell'agroalimentare con l'intervento della Dott.ssa Quici che ha sottolineato il ruolo chiave di questo comparto specialmente nei nostri territori. Inoltre, ha evidenziato l'importanza del fare rete e del fare formazione per perseguire gli obiettivi europei: digitalizzazione, sostenibilità, green. Sempre in merito al tema dell'agricoltura è intervenuto il Dott. Calentini che ha ribadito l’importanza nei territori di fare rete attraverso la agia-cia e di fare educational ai giovani agricoltori. Al fine di raggiungere questo obiettivo Agia- cia sta partecipando ad un progetto europeo sulle nuove forme di finanziamento x l’agricoltura.

A seguire il Dott. Straccia, che grazie alla sua testimonianza ed esperienza ha centrato il suo intervento sull'evidenziare le difficoltà che si verificano nel rapporto di comunicazione tra banche e agricoltura, facendo comprendere la necessità di trovare nuove modalità di interazione tra loro.

Successivamente, gli interventi delle aziende ospiti, la Dott.ssa Basile (referente della Fattoria La Piana) e la Dott.ssa Fornaro (referente della Cantina Herero) che hanno riportato la loro esperienza di buone prassi nel campo dell'economia circolare e di come questa possa essere non solo a portata di mano nei piccoli borghi, ma anche lo strumento più efficace per restituire identità e lavoro ad un territorio e alla sua comunità. A seguire, prezioso l'intervento del sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, che riportando la sua esperienza di sindaco in un comune di dissesto, ha potuto far comprendere come questi fondi siano vitali per i piccoli borghi e le amministrazioni. Inoltre, ha avanzato proposte innovative e lungimiranti sull'utilizzo ottimale, all'insegna della sostenibilità, dei fondi del Recovery plan. A chiedere gli interventi degli ospiti, Mauro Vanni, Presidente dell'associazione Itaca, che ha riportato la sua esperienza di europrogettista ed esempio di sviluppo di vari territori, Abruzzesi e non, attraverso la progettazione europea.

Ribadendo la necessità di sburocratizzare ed efficentare le regioni e gli uffici pubblici.”

Il report è a cura di Ned, che vi dà appuntamento al 19 nov per parlare di revoery plan e donne.