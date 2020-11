TERMOLI. Triplo collegamento nella terza puntata del nuovo ciclo di Termoli in Diretta, che dalle 19, vedrà l’editore Nicola Montuori interagire dallo studio di Termolionline, live streaming sia sulla pagina Facebook che sul nostro portale, con ospiti da tre diverse località e per tre differenti temi.

In primis, il Governatore del Molise, Donato Toma, da Campobasso, nel giorno in cui diviene esecutivo il nuovo Dpcm che impone restrizioni ulteriori anti-Covid.

Sarà l’occasione per approfondire le argomentazioni riferite all’emergenza sanitaria e alle misure che riguardano il Molise, inserito nella cosiddetta fascia gialla.

Sarà il debutto del presidente della Giunta regionale nel format che ha tenuto banco durante il periodo del precedente lockdown e che viene riproposto anche in questo autunno, dove è emersa la seconda ondata.

Ma ci sarà spazio anche una finestra oltreoceano, per la seconda volta in diretta avremo anche Mark Di Meo, dj di rango internazionale, che vive a Los Angeles, in quella America che vive giorni delicati a causa delle presidenziali che hanno spaccato gli Stati Uniti a metà, nella contesa tra Joe Biden e Donald Trump.

Una puntata davvero speciale, che si chiuderà in bellezza, con la vocalist termolese Morena Marangi, reduce dal debutto di mercoledì sera nel “Muro” della trasmissione Mediaset sull’ammiraglia Canale 5, condotta da Michelle Hunziker. Lei si collegherà da Milano, località che vive momenti peraltro delicati. Ma non sarà sola, con lei anche il dj Mark Hide e ci sarà una ulteriore sorpresa per tutti voi.

Insomma, dalle 19 ci sono vari motivi per non perdere l’occasione di seguire Termoli in Diretta.