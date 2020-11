Cellulari trovati in carcere, la stretta di Bonafede

LARINO. Mesi or sono, una piccola emittente televisiva della Campania stava mandando in onda, in diretta, la puntata di una trasmissione tra

le più seguite del suo palinsesto quando, d’improvviso, sullo schermo, mentre la presentatrice parlava del più e del meno, compare l’inopinata

immagine di due ragazzi, poi risultati ristretti all’interno del carcere di Airola (Bn). E non si trattava di due detenuti qualunque, ma di un tale che aveva ucciso a bastonate una guardia giurata solo per rubargli l’arma in dotazione; e di un altro che, quando aveva appena compiuto i 16 anni, aveva sgozzato (e fatto a pezzi) due persone per una questione di sigarette; il tutto con l’aiuto dello zio materno. Cos’era successo

perché potessero essere visti tranquillamente sullo schermo televisivo?

Facile ipotizzare che stessero collegandosi dalla cella del succitato

carcere, in cui erano ospiti, come poi fu accertato. Ed ecco perché, quando Termolionline ha pubblicato che un detenuto della Casa circondariale e di reclusione di Larino è stato trovato in possesso di un mini-cellulare dalla locale Polizia penitenziaria, s’è aperta ai nostri occhi una finestra grande quanto una casa. L’ospite di contrada Monte Arcano è un cittadino straniero, che ora rischia una ulteriore condanna da 1 a 4 anni, a causa di una norma (di nuovo cònio) che vieta il possesso di micro cellulari all’interno di un luogo di pena.

La nuova regola è stata agevolata dal Ministro della giustizia Bonafede. Fino a poco fa il possesso di aggeggi del genere era trattato dal legislatore

al livello di un illecito disciplinare, sanzionato – come tale - soltanto all’interno dell’istituto. Da qualche giorno, invece, la disponibilità del mini-cellulare al di qua delle grate è diventato un reato previsto e punito (pesantemente) dall’art. 391-ter del Codice penale. La vicenda ci permette di trattare un esteso fenomeno che interessa anche le strutture carcerarie della 20^ regione.

Nelle carceri un telefonino è una cosa seria. Non si tratta di un mezzo di comunicazione, ma piuttosto di una sorta di bastone di comando. Significa che il detenuto non ha mai spezzato il legame con la malavita che opera all’esterno. Nel corso del 2020 nelle Case circondariali sono finiti, illegalmente, nelle mani dei detenuti quasi 1.800 cellulari. E sono stati tanti anche quelli sequestrati tra Campobasso, Isernia e Larino. Nei films e nei fumetti di un tempo c’era sempre qualcuno che nascondeva la lima (per evadere) all’interno di una gustosa torta.

Oggi la fantasia è ben altra: ad Avellino i cellulari erano stati nascosti in una ‘caccavella’; a Rebibbia all’interno di forme di formaggio ed in salumi; a Carìnola un esemplare era stato celato nelle capaci tasche di un incolpevole sacerdote che avrebbe dovuto tener Messa all’interno del plesso; altrove sono stati trasportato da piccoli droni telecomandati dall’esterno; altri sono stati nascosti dentro pietre di calcestruzzo e non è mancato chi se n’è fatto inserire uno nell’anno o nello stomaco.

Insomma, oggi, nelle carceri, un telefonino sembra diventato il surrogato di un’evasione, la quintessenza di un potere effettivo. Andando a ritroso con gli anni, si scopre che: nel 2018, se ne sono scoperti 394; nel 2019, erano diventati 1.204 e quest’anno 1.761. Di qui l’introduzione nell’ordinamento di un nuovo reato con la previsione di 4 anni di reclusione. Niente più ‘chat’ per favorire le mire delle cosche, dunque, almeno all’interno dei luoghi di rieducazione. Tutto ciò almeno apparentemente, ove si consideri che, nell’aprile scorso, il Ministro Guardasigilli aveva sottoscritto con Tim un accordo per distribuire nelle carceri 1.600 apparecchietti. Una sorta di ‘consegna a domicilio’ pesino laddove il sole arriva solo a scacchi, magari eliminando solo i fantasiosi nascondimenti all’interno di roba da mangiare.

Claudio de Luca