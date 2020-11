Falsi addetti Acea Molise chiedono contanti per presunte morosità, l’allarme dell’azienda

TERMOLI. Avviso da parte dell'Acea Molise sul rischio di incorrere in truffe.

«Recentemente sono stati segnalati tentativi di truffa da parte di sconosciuti presentatisi presso le abitazioni di cittadini richiedendo il pagamento immediato in contanti di presunte morosità.

Al riguardo informiamo tutta la cittadinanza che Acea Molise srl non invia proprio personale a domicilio per la riscossione di eventuali crediti verso la Clientela.

In caso si presentassero, presso le abitazioni, persone a richiedere denaro in nome e per conto di Acea Molise srl è indispensabile avvisare tempestivamente le forze dell'ordine.