"Bonnie & Clyde" truffano promettendo posti di lavoro per poche decine di euro

CAMPOMARINO. Dall’Abruzzo alla Puglia, passando per il Molise. E’ questo il pendolo della truffa che corre lungo la dorsale adriatica. Persone bisognose di lavorare, che sono state letteralmente adescate per sottrarre loro speranze e poche decine di euro, ma tanto basta per una denuncia presentata ai Carabinieri della stazione di Campomarino, nei giorni scorsi.

Una coppia, formata da un abruzzese e da una donna della Dauna, ha contattato una residente della località molisana che avevano conosciuto molti anni prima, prospettandole la possibilità di un lavoro per un componente della famiglia, prestazioni da effettuare all’interno di una casa di riposo della provincia di Chieti.

Vengono individuati una decina di soggetti, la cui eventuale trasferta non pesa affatto, vista l’esigenza di lavorare e per effettuare i colloqui, approfittando pure dell’ospitalità della residente, gabbata così tre volte, c’è chi lascia il proprio lavoro occasionale e stagionale, come raccogliere uva e olive. Fatto curioso, che ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme, i Bonnie & Clyde di turno hanno chiesto 70 euro ciascuno per acquistare dei presidi con cui era necessario presentarsi in servizio nella fantomatica struttura per anziani. La mansione doveva essere intrapresa subito, ma slittava con scuse puerili di giorno in giorno, fino alla scomparsa dei due dalla scena, assieme ai soldi, ovviamente, e alle aspettative di chi nutriva fiducia, invece. La casa di riposo nella realtà esisteva solo come immobile ormai vuoto.

Da qui la decisione di presentare denuncia ai Carabinieri. State in campana, se ricevete offerte di questo tipo.