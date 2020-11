Sette nuovi positivi a Termoli, in Molise sono 153 i contagi su 879 tamponi

TERMOLI. Sono 153 i contagi in Molise, record storico dall'inizio della pandemia, su 879 tamponi. Nessun decesso, per fortuna. Ma il numero dei positivi è davvero alto. Non ci sono stati nemmeno guariti.

Ecco le località: Termoli 7 (cluster noto), Acquaviva d'Isernia 1, Agnone 2, Baranello 1, Bojano 9, Campobasso 31, Campochiaro 1, Carovilli 3, Carpinone 6, Casacalenda 4, Cercemaggiore 2, Cercepiccola 1, Cerro al Volturno 3, Colle d'Anchise 1, Colletorto 1, Colli a Volturno 1, Duronia 1, Fornelli 12, Guglionesi 1, Isernia 14, Larino 3, Longano 3, Mirabello Sannitico 1, Montaquila 10, Montorio nei Frentani 1, Morrone del Sannio 7, Riccia 7, Rionero Sannitica 1, Roccasicura 2, Rotello 2, San Giuliano del Sannio 1, Santa Croce di Magliano 1, Santa Maria del Molise 1, Sant'Agapito 3, Scapoli 1, Sesto Campano 1, Venafro 3, Vinchiaturo 2.



Sono 8 i nuovi ricoveri presso il reparto di Malattie infettive Cardarelli di Campobasso, 1 paziente di Termoli, 1 di Petacciato, 1 di Bojano, 1 di Roccasicura, 2 di Campobasso, 1 di Isernia, 1 di Busso.



L’ospedale Cardarelli di “Campobasso”, centro hub regionale per il covid, ospita 42 pazienti. 34 nel reparto di Malattie infettive e 8 in quello di Terapia intensiva.

I casi attualmente positivi in regione sono 1579.

Fermi ai 1487di ieri i soggetti posti in isolamento da Asrem.

I clusters attualmente presenti in Molise che destano maggiore preoccupazione sono quelli di 4 case di riposo :

- Cluster casa di riposo “Maria Gargani” di Isernia, 47 contagi

- Cluster casa di riposo “Samnium” di Vinchiaturo, 26 contagi

- Cluster casa alloggio per anziani di Oratino, 12 contagi

- Cluster Casa circondariale di Larino, 27 contagi

- Cluster casa di riposo “Serena Senectus” di Sessano del Molise, 18 contagi.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 96 sui 136 della regione, a fronte dei 109 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

253 casi di contagio a Isernia.

Campobasso con 179 casi ancora positivi.

101 Castelpetroso.

Seguono 84 casi a Termoli.

80 casi a Bojano.

67 Colletorto.

54 Larino.

47 a Venafro.

42 Riccia

40 Montaquila.

35 Vinchiaturo.

28 Sant’Agapito.

24 Fornelli, Carovilli.

22 Guglionesi

21 Pesche.

20 Agnone

19 Oratino

18 Campomarino.

17 Monteroduni. 16 Colli a Volturno.

15 Portocannone, Sesto Campano, Sessano del Molise, Cerro al Volturno.

14 Toro e Roccasicura.

13 Montenero di Bisaccia, Macchia D’Isernia.

12 Carpinone, Cantalupo nel Sannio.

11 Longano, San Martino in Pensilis.

10 Casacalenda, Pettoranello del Molise.

9 Petacciato.

8 Montenero Val Cocchiara, Morrone del Sannio, Santa Maria del Molise, Forli del Sannio, Ferrazzano.

7 Ripalimosani, Busso.

6 Mirabello Sannitico, Sant’Elia a Pianisi.

5 a Macchiagodena, Spinete, San Polo Matese, Frosolone, Casalciprano.

4 Pozzilli, Baranello, Colle D’Anchise, Pescolanciano, Palata, Castropignano, Jelsi.

3 a Capracotta, Rionero Sannitico, Campochiaro, Bonefro, Gambatesa, Poggio Sannita, Castel del Giudice, Cercemaggiore, Santa Croce di Magliano, Duronia, Rotello, Montecilfone.

2 Salcito, Rocchetta al Volturno, Bagnoli del Trigno, San Giuliano di Puglia, Roccamandolfi, Vastogirardi, Montorio nei Frentani, San Giacomo degli Schiavoni, Fossalto, Cercepiccola, Scapoli, San Giuliano del Sannio.

1 caso a Conca Casale, Castelmauro, Castelpizzuto, Montagano, Campodipietra, Macchia Valfortore, Belmonte del Sannio, San Massimo, Sant’Elena Sannita, Miranda, Civitanova del Sannio, Trivento, Sant’Angelo Limosano, Mafalda, Roccavivara, San Giovanni in Galdo, Acquaviva d’Isernia.

6 fuori regione: 1 Pagani (Sa), 1 Roma, 1 Gallo Matese (Ce), 1 Serracapriola (Fg),

1 Celenza Val Fortore (Fg), 1 San Giorgio a Cremano (Na).

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 111 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza:

461 Campobasso.

294 Isernia.

155 Termoli.

112 Castelpetroso.

105 Bojano.

69 Colletorto.

66 Larino.

59 Venafro.

50 Riccia.

44 Montaquila

39 Vinchiaturo.

35 Campomarino.

34 Montenero di Bisaccia.

31 Cercemaggiore.

30 Agnone, Sant’Agapito.

27 Portocannone e Carovilli.

26 Pesche e Fornelli.

25 Guglionesi.

22 Oratino.

21 Ferrazzano.

20 Monteroduni, Toro.

19 Macchia d’Isernia.

18 Forli del Sannio, Sesto Campano.

17 Belmonte del Sannio, San Martino in Pensilis.

16 Sessano del Molise e Colli al Volturno.

15 Baranello, Cerro al Volturno

14 Roccasicura.

13 Ripalimosani, Carpinone.

12 Longano, Cantalupo nel Sannio, Petacciato, Casacalenda, Mirabello Sannitico.

11 Sant’Elia a Pianisi.

10 Pettoranello del Molise, Pozzilli, Colle D’Anchise.

9 Poggio Sannita, Campochiaro, Macchiagodena.

8 Gambatesa, Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Santa Maria del Molise, Montenero Val Cocchiara.

7 Busso.

6 Campolieto, Filignano.

5 Jelsi, Palata, Roccamandolfi, San Giacomo degli Schiavoni, Frosolone, Castropignano, San Polo Matese, Casalciprano.

4 Montagano, Rotello, Pescolanciano, Bonefro, Spinete.

3 i contagi a Capracotta, Rocchetta a Volturno, Duronia, San Giuliano del Sannio, Ururi, Rionero Sannitico, Castel del Giudice, Scapoli.

Con 2 casi i comuni di Petrella Tifernina, Sant’Elena Sannita, Salcito, Campodipietra, Civitanova del Sannio, Bagnoli del Trigno, Vastogirardi, San Giovanni in Galdo*, San Massimo, Miranda, Fossalto, Montorio dei Frentani, San Giuliano di Puglia, Cercepiccola.

1 caso invece per Guardiaregia, Castellino del Biferno, Monacilioni, Guardialfiera, Tavenna, Ripabottoni, Montefalcone nel Sannio, Conca Casale, Chiauci, Lucito, Castelmauro, Castelpizzuto, Pietrabbondante, Macchia Val Fortore, Trivento, Sant’Angelo Limosano, Mafalda, Montecilfone, Spinete, Roccavivara, Acquaviva d’Isernia.

*Uno dei casi non sarebbe stato confermato dal secondo tampone.